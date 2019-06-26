OPPO представила альтернативу стільникових мереж

Технологія допоможе завжди бути на зв'язку

Ситуація, коли смартфон "не бачить мережу" у найбільш невідповідний момент, не з чуток знайома багатьом користувачам. Компанія OPPO представила на виставці MWC Shanghai оригінальну технологію MeshTalk, яка допоможе власникам гаджетів залишатися на зв'язку навіть при відсутності сигналу мережі.

Протокол під назвою MeshTalk – децентралізована наскрізна система, яка, за словами представників OPPO, може охоплювати радіус до 3 кілометрів на відкритому повітрі, ретранслюючи сигнал безпосередньо між користувацькими пристроями. У людних місцях з великим числом активних смартфонів відстань між співрозмовниками може бути ще більшою.

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У зоні досяжності сигналу сумісні апарати будуть створювати локальну мережу й обмінюватися даними без використання базових станцій. За запевненням вендора, робота MeshTalk не чинитиме серйозного впливу на швидкість розряду акумулятора смартфона. Ймовірно, у режимі очікування гаджети зможуть пропрацювати до 72 годин.

Очікується, що альтернативний спосіб зв'язку буде корисний при відсутності доступу до інтернету або під час перевантаження веж стільникового зв'язку – наприклад, на концерті або в аеропортах.

Список пристроїв, які будуть підтримувати нову технологію, буде оголошений пізніше.

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