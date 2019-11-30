Oppo готує найтонший смартфон у світі

На Twitter-сторінці топменеджера китайського виробника Oppo з'явилося зображення смартфона Reno 3 Pro 5G, який позиціонується як найтонший мобільний апарат, що підтримує мережі п'ятого покоління. Гаджет також буде мати зігнутий і безрамковий екран.

Так, Oppo Reno 3 Pro 5G оснащений зігнутим склом, яке покриває безрамковий екран. І, згідно з повідомленням віцепрезидента компанії Браяна Шена, товщина корпусу смартфона складе всього 7,7 мм, але це за вирахуванням модуля фотокамери.

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A first look at OPPO Reno3 Pro 5G - it will feature a glass body with a thickness of just 7.7mm (excluding the lens), which may just be the thinnest dual-mode 5G phone in it’s price segment. pic.twitter.com/KD9goOTD6b — Brian Shen (@BrianShenYiRen) November 28, 2019

З огляду на те, що на фотографіях відсутня фронтальна фотокамера, ймовірно, виробник буде використовувати перископ в конструкції смартфона.

Також представник Oppo вказав, що Reno 3 Pro 5G буде дворежимним пристроєм, тобто підтримуватиме SA і NSA. Презентація новинки очікується вже в грудні 2019 року. Смартфон спершу буде націлений на внутрішній ринок Китаю, але з часом може з'явитися в Україні.

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