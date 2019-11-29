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Флагманський HUAWEI P40 Pro отримає рекордну камеру

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Huawei P40 Pro може виглядати так - фото 1
Huawei P40 Pro може виглядати так

У мережі з'явилася інформація про флагманський смартфон Huawei P40. Подробицями поділився тематичний ресурс HuaweiAdvisor. Дізнайтесь, чим же вас здивує новинка від китайської компанії!

За даними джерела, Huawei P40 Pro отримає екран OLED виробництва Samsung з вигнутими крайками, отвором під фронтальну камеру, підтримкою частоти оновлення зображення 90 Гц і роздільною здатністю 2K.

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Усього у смартфона буде вісім камер – три модулі на передній панелі і п'ять на задній. Фронтальна камера складається з модулів на 32 і 20 Мп, а також додаткового модуля ToF. За словами джерела, смартфон виведе селфі на новий рівень.

Основна камера така: головний модуль на 64 Мп із сімома лінзами (7P), надширококутний 6P на 52 Мп, ToF, ексклюзивний кінематографічний модуль і "перископний" модуль. Камера зможе забезпечити 10-кратний оптичний і 100-кратний цифровий зум. За словами джерела, Huawei P40 Pro надасть найбільший зум в історії смартфонів.

Huawei P40 Pro отримає відразу 8 камер - фото 371100
Huawei P40 Pro отримає відразу 8 камер

Що стосується операційної системи, то Huawei P40 Pro почне перехід смартфонів компанії з EMUI на фірмову Harmony OS. Також відзначається SoC Kirin 990 5G.

Huawei планує випустити нову флагманську серію Huawei P40 на початку 2020 року: або на січневій виставці CES 2020 або на лютневій MWC 2020.

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Джерело: Huawei Advisor
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