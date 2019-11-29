На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Флагманський HUAWEI P40 Pro отримає рекордну камеру
-
- 9
У мережі з'явилася інформація про флагманський смартфон Huawei P40. Подробицями поділився тематичний ресурс HuaweiAdvisor. Дізнайтесь, чим же вас здивує новинка від китайської компанії!
За даними джерела, Huawei P40 Pro отримає екран OLED виробництва Samsung з вигнутими крайками, отвором під фронтальну камеру, підтримкою частоти оновлення зображення 90 Гц і роздільною здатністю 2K.
І ще: Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
Усього у смартфона буде вісім камер – три модулі на передній панелі і п'ять на задній. Фронтальна камера складається з модулів на 32 і 20 Мп, а також додаткового модуля ToF. За словами джерела, смартфон виведе селфі на новий рівень.
Основна камера така: головний модуль на 64 Мп із сімома лінзами (7P), надширококутний 6P на 52 Мп, ToF, ексклюзивний кінематографічний модуль і "перископний" модуль. Камера зможе забезпечити 10-кратний оптичний і 100-кратний цифровий зум. За словами джерела, Huawei P40 Pro надасть найбільший зум в історії смартфонів.
Що стосується операційної системи, то Huawei P40 Pro почне перехід смартфонів компанії з EMUI на фірмову Harmony OS. Також відзначається SoC Kirin 990 5G.
Huawei планує випустити нову флагманську серію Huawei P40 на початку 2020 року: або на січневій виставці CES 2020 або на лютневій MWC 2020.
Варте уваги: Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
- 29 листопада
-
22:52Флагманський HUAWEI P40 Pro отримає рекордну камеру
-
22:236 випадків, коли жінки відверто брешуть про секс
-
21:53У Києві з'явиться перший тротуар з підігрівом
-
21:45Новенька 4 серія: дивитись онлайн новий український серіал, опис сюжету
-
21:20Від цих хвороб може захистити звичайний кмин
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:1130 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Twitter хоче видалити акаунти тих, хто давно не заходив у мережу
-
20:42Hyundai на водні побив світовий рекорд: майже 800 кілометрів без заправки
-
20:23MARUV перевтілилася у зебру для нового кліпу
-
20:13Україна увійшла у ТОП-10 країн Європи за кількістю платежів за допомогою годинників
-
20:00Нова рок-музика листопада: плейлист найкрутіших треків місяця
-
19:574 жіночі фрази, які чоловіки не хочуть чути
-
19:38Перші ластівки: дивитися онлайн всі серії 1 сезон
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:22Ксенія Мішина показала, як вона виглядала в дитинстві
-
19:14Мова кохання: 5 речей, які позитивно вплинуть на ваші стосунки
-
18:56Три серіали від Netflix, які має побачити кожен
-
18:44Ось чому не варто недооцінювати дефіцит сну
-
18:26Новий тренд: у мережі з'являється безліч відео з розпакуванням секс-ляльок
-
18:07Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день
-
18:01Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму
-
17:50Найкращі кліпи десятиліття за версією IndieWire
-
17:42Mitsubishi L200 з тріском провалив краштест, отримавши нуль зірок
-
17:20Названі способи поліпшити кровообіг взимку
- 29 листопада
-
22:236 випадків, коли жінки відверто брешуть про секс
-
20:00Нова рок-музика листопада: плейлист найкрутіших треків місяця
-
18:01Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму
-
16:15Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
-
14:25Як купувати менше одягу: 7 практичних порад, які заощадять твої гроші
-
12:00ТЕСТ: Яку найдивнішу річ ти купиш на Чорну П'ятницю?
-
10:10Важливо для водіїв: як виїхати з пухкого снігу
-
08:16KAZKA – Палала: слухайте новий хіт гурту, текст пісні
-
07:33Звичні речі, які не можна робити у космосі
- 28 листопада
-
22:53Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка
-
19:42Індонезія заохочуватиме туристів незвичайним масажем: чоловіки оцінять
-
17:42Експерти назвали Tesla Cybertruck небезпечним для водіння, і ось чому
-
16:164 нові фантастичні серіали про космос, які ви могли пропустити
-
14:2110 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
-
13:40Яка температура в салоні машини є найбільш комфортною для водія
-
09:32Названа найпопулярніша різдвяна пісня: її знають усі
-
07:13Учені розповіли, про що свідчать селфі зі спортзалу
- 27 листопада
-
21:53Як збільшити тривалість сексу: 6 порад для справжнього чоловіка
-
19:45Візьміть на озброєння ці 5 дієвих способів швидко заснути
-
17:37Як пережити Чорну п'ятницю без шкоди для здоров'я та гаманця: поради Супрун
-
14:52Чорна п'ятниця 2019: смартфони та гаджети, які можна купити з максимальною економією
-
12:15Найкращі серіали про кохання, які вийшли у 2019 році
-
10:00До уваги водіїв: як завести авто в мороз, якщо підсів акумулятор
-
07:32Корисні осінні ідеї для вашого столу
-
00:45Манчестер Сіті – Шахтар: відео голів і огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів