OPPO Find X2 отримає найшвидшу зарядку у світі

Після серії витоків про новий флагмані OPPO – смартфон Find X2 – віцепрезидент бренду опублікував у соціальній мережі Weibo цікаві особливості, пов'язані з гаджетом. Шен Ірен також розповів, що ця модель підтримуватиме найшвидшу зарядку у світі.

Отже, новенький OPPO Find X2, який мають представити незабаром, зможе похизуватися підтримкою зарядних пристроїв потужністю 65 Вт. Така технологія дозволить зарядити акумулятор на 4000 мАг з 0 до 100% усього за 30 хвилин.

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При цьому, як запевняють представники компанії, така висока швидкість не впливає на термін життя акумулятора. Саме така продуктивність раніше була продемонстрована у смартфоні OPPO Reno Ace, що вийшов у середині жовтня 2019 року.

Що стосується інших характеристик OPPO Find X2, то гаджету приписують AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2К і частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 865 і новітній 48-мегапіксельний датчик камери IMX689 від Sony з розміром матриці у 1/1,3 дюйма.

OPPO Find X2 можуть показати під час MWC 2020

Крім того, апарат повинен отримати 5-кратний оптичний зум. Особливістю новинки також стане фірмовий співпроцесор OPPO M1 для управління енергоспоживанням.

Презентація смартфона, за даними інсайдерів, може пройти у рамках виставки MWC 2020 на Барселоні.

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