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8 березня Серіал Школа

OPPO F11 Pro: безрамковий смартфон з камерою на 48 Мп

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Компанія Oppo представила новий безрамковий смартфон - фото 1
Компанія Oppo представила новий безрамковий смартфон

Після декількох тижнів публікації тизерів компанія OPPO офіційно представила новий смартфон F11 Pro. Однією з головних його особливостей став майже безрамковий екран без вирізів, що стало можливим завдяки висувній фронтальній камері. Також апарат оснастили подвійною основною камерою на 48 Мп.

Екран OPPO F11 Pro займає 90,9% площі лицьової панелі смартфона. Його діагональ – 6,53 дюйма, а роздільна здатність – Full HD + (2340х1080).

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Замість вирізу в екрані виробник розмістив фронтальну камеру на 16 Мп всередині корпусу на висувному механізмі, який автоматично виїжджає при запуску програми камери або розблокування для сканування особи.

Oppo F11 Pro отримав висувну фронтальну камеру - фото 311802
Oppo F11 Pro отримав висувну фронтальну камеру

Дактилоскопічний датчик, всупереч трендам, розташований на зворотному боці. Там же розмістилася подвійна камера. Вона складається з основного модуля на 48 Мп і допоміжного сенсора на 5 Мп для аналізу глибини різкості. Заявлена ​​підтримка спеціального нічного режиму зйомки.

Смартфон побудований на базі восьмиядерного процесора MediaTek Helio P70 і оснащується 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті в залежності від версії. Обсяг вбудованого накопичувача становить 64 або 128 ГБ. Вбудований акумулятор на 4000 мАг повністю заряджається до 100% за 80 хвилин завдяки фірмовій технології VOOC 3.0. Працює пристрій на Android 9 Pie з прошивкою ColorOS 6.0.

Oppo показала новий смартфон - фото 311803
Oppo показала новий смартфон

Точні терміни старту продажів і ціна OPPO F11 Pro поки не оголошені.

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Джерело: Androidauthority
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