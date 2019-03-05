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8 березня Серіал Школа

Huawei готує смартфон з тонкими рамками і без вирізу в екрані

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Huawei готує до випуску смартфон-слайдер - фото 1
Huawei готує до випуску смартфон-слайдер

Слідом за складним Mate X компанія Huawei збирається випустити другий смартфон з незвичайним дизайном. На це вказує патент китайського виробника, який розкриває зовнішній вигляд загадкової новинки. Відмінною рисою апарату повинен стати практично безрамковий екран без будь-яких вирізів і отворів.

Зображений у патенті смартфон відрізняється тонкими рамками навколо дисплея. Це стало можливим завдяки відмові від традиційного розташування фронтальної камери – вона розташована у висувній частині корпусу, як у Xiaomi Mi Mix 3.

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Ще однією особливістю пристрою стала наявність подвійної основної та фронтальної камер. Сканера відбитків пальців на зображеннях немає, а це означає, що він може бути вбудований у дисплей. Через те, що це патент – дизайн, розміри і технічні характеристики смартфона не вказані.

Huawei готує смартфон з тонкими рамками і без вирізу в екрані - фото 311543

Відзначимо, що у компанії вже є досвід у створенні подібних апаратів, адже торік у рамках бренду Honor був випущений Magic 2 з конструкцією слайдера. Не виключено, що Huawei планує випустити аналогічний апарат і під власним брендом.

Huawei готує смартфон з тонкими рамками і без вирізу в екрані - фото 311544

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Джерело: gizmochina
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