Безрамковий і з висувною камерою: як виглядатиме OnePlus 7

Після безлічі витоків у мережі з'явилися якісні рендери та відео з тривимірною моделлю флагманського смартфона OnePlus 7, який повинен бути представлений влітку. Джерелом став відомий інсайдер Стівен Хеммерстоффер (@OnLeaks).

Його моделі, створені завдяки кресленням, які з'явилися у мережі, останнім часом завжди точно зображають реальний зовнішній вигляд прийдешніх апаратів, так що сумніватися в вірогідності не доводиться.

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На рендері та відео показаний смартфон з великим екраном без будь-яких вирізів або отворів під фронтальну камеру. Потенційний дизайн OnePlus 7 передбачає дуже вузькі рамки з усіх боків дисплея, який загинається на бічні сторони. Крім того, гаджет отримає модуль фронтальної камери, який виїжджає. Останній чомусь зсунутий дещо вліво. Точно говорити про причини такого рішення, яке однозначно викличе обурення з боку перфекціоністів, поки неможливо. Але висока ймовірність, що таке "неправильне" положення модуля обумовлене якимись особливостями внутрішнього компонування.

Рендери нового OnePlus 7:

Блок основної камери має вертикальне компонування, розміщений у центральній верхній частині задньої панелі та налічує три модулі замість двох в OnePlus 6T. Торішній і поки актуальний OnePlus 6T оснащується підекранним сканером відбитком пальців, а це означає, що новий OnePlus 7 з великою ймовірністю теж оснастять таким дактилоскопом. Найімовірніше, це буде оптичний датчик нового покоління.

На правій грані розмістився фірмовий перемикач режимів повідомлень та кнопка живлення, на лівій – кнопки регулювання гучності. На нижній грані розташований роз'єм USB-C і решітка динаміка.

За попередніми даними, OnePlus 7 отримає SoC Qualcomm Snapdragon 855, 6/8 ГБ оперативки та 128/256 ГБ на накопичувачі, підтримку технології швидкої зарядки OnePlus WARP Charge, а також захист від пилу і вологи.

Імовірно, OnePlus 7 буде представлений у червні цього року.

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