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OPIYA – Падаю: слухайте ліричний трек молодої української співачки

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Слухайте нову пісню співачки OPIYA - фото 1
Слухайте нову пісню співачки OPIYA

Молода українська співачка OPIYA представила нову пісню "Падаю". Слухайте ліричну композицію, яка захоплює з перших же акордів, на Радіо МАКСИМУМ!

Над створенням новоспеченого хіта співачка OPIYA працювала впродовж двох місяців. За цей час виконавиця зуміла не лише записати та підготувати трек до релізу, а й запланувати зйомки лірик-відео.

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"Я завжди хвилююсь перед релізом треку, сподіваюсь, що мої шанувальники відчують у ньому щось своє. Своє – це ті емоції, що закарбувалися у пам’яті від щасливих моментів, які хочеться пережити знову", – запевнила OPIYA

Варто додати, що нова пісня має дві назви, за офіційною версією – "Падаю", інша – "Без тебе".

OPIYA – Падаю: слухайте ліричний трек молодої української співачки - фото 428416
Пісня "Падаю" співачки OPIYA могла називатися "Без тебе"

"Прочитавши текст, здивувалася, адже автор пісні наче передав мої думки іншими словами. Рідко зустрічаєш людей, які з тобою на одній хвилі, й така співпраця однозначно зацікавить слухачів. Хочеться розповісти цю історію по-особливому…", – підкреслила співачка.

OPIYA – Падаю: слухайте нову ліричну пісню молодої співачки

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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