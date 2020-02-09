Опір: трейлер фільму про Марселя Марсо

У мережі з'явився трейлер до нового фільму "Опір" (Resistance), який розповідає історію відомого актора-міма Марселя Марсо у виконанні Джессі Айзенберга. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Опубліковано повноцінний трейлер стрічки "Опір" (Resistance), дата виходу якого запланована на 27 березня.

І ще: Всі щасливі місця: трейлер нового фільму від Netflix

Сюжет розповідає історію міма Марселя Марсо, який у часи Другої світової війни був учасником французького опору, що намагався протидіяти нацистом в період окупації Франції. Марсо зумів врятувати чимало єврейських сиріт від страшної смерті завдяки своїм талантам міма.

Головні ролі у стрічці виконали: Джессі Айзенберг, Ед Харріс, Едгар Рамірес та Клеманс Поезі. До слова, одним із продюсерів фільму став стариш син Марселя Марсо.

Опір, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Кінопрем'єри лютого 2020: найкрутіші нові фільми, які вийдуть у прокат