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Оператор lifecell запустив можливість дзвонити без мережі, але з Wi-Fi

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Оператор lifecell запустив можливість дзвонити без мережі, але з Wi-Fi - фото 1

Відтепер ті, хто мають мобільного оператора lifecell, зможуть телефонувати з локацій, де немає покриття оператора, але працює Wi-Fi. Читайте далі та дізнайтеся, як це дзвонити з укриттів через базу Wi-Fi мережі!

Оператор lifecell запровадив голосові дзвінки VoWiFi. Ця сучасна технологія дзвінків використовується ще у тестовому режимі. Про запуск нової функції повідомляє сама компанія.

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Відтепер з укриттів, підвальних приміщень та цокольних поверхів можна буде телефонувати без наявності мережі, а лише з точкою доступу Wi-Fi. Важливо зауважити, що такі дзвінки оплачуються за тарифом звичайних голосових дзвінків.

Ця технологія буде доступна тим абонентам, у яких сучасні моделі смартфонів Samsung і Xiaomi, які підтримують таку функцію. Незабаром перелік телефонів, які підтримуватимуть цю технологію, розшириться.

Для того, щоб здійснювати дзвінки через Wi-Fi, подбайте про такі умови:

  • картка USIM
  • зона покриття Wi-Fi
  • активуйте на телефоні функцію Wi-Fi Calling

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