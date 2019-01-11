Оксамитова пила: перший трейлер жахів з Джейком Джилленхолом

У мережі з'явився перший офіційний трейлер до хорору "Оксамитова пила" (Velvet Buzzsaw), який розповідає про убивчі витвори мистецтва. Дивіться промо онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix поділився трейлером до нового фільму жахів "Оксамитова пила" (Velvet Buzzsaw), де головну роль зіграв Джейком Джилленхолом (Життя, Кохання та інші ліки, Донні Дарко). Прем'єра стрічки запланована на платформі вже 1 лютого.

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Сюжет розгортається навколо картин невідомого митця, який помирає, а його роботи опиняються у галереї. Виявляється, що у картинах таємничий автор використовував не тільки фарби, а й справжню кров. Щоправда, це не надто пояснює, чому полотна починають нападати на людей.

Оксамитова пила: дивитись трейлер фільму онлайн:

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