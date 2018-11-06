Opel відродить легендарну модель

Новий-старий концепткар від Opel нафарширують останніми інноваціями.

Компанія Opel опублікувала ескізи спортивного купе, яке відродить легендарну модель Rekord. Автомобіль має стати конкурентом Audi A7 і Mercedes CLS.

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Opel Rekord випускали між 1953-1986 роками і він був доступний в декількох модифікаціях кузова. У переддень 90-х на зміну автомобілю прийшла більш психологічно нова і цікава модель Omega. Вона навіть отримала нагороду European Year Car Award і в Opel виробляли її аж до 2003 року. Далі її послідовно змінили Vectra і Insignia.

Тепер, не дивлячись на всепоглинаюче зростання популярності позашляховиків і кросоверів, в компанії все ж вирішили відродити із забуття Opel Rekord.

Opel відродить легендарну модель

Opel відродить легендарну модель

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