Opel і Vauxhall пропустять автосалон в Парижі

Два нових бренди PSA Group не будуть брати участь у французькому шоу.

Opel і Vauxhall приєдналися до числа автовиробників, які вирішили проігнорувати осіннє шоу в Парижі і не приїжджати на виставку у Франції.

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Раніше про це заявили Aston Martin, Bentley, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, Lamborghini, Mazda, McLaren, Mitsubishi, Nissan і Rolls-Royce.

"Ми прийняли рішення приділити більше уваги нашим власним подіям для майбутніх прем'єр", – заявив представник Opel / Vauxhall в бесіді з Automotive News Europe.

Opel не буде брати участь в Паризькому автосалоні / automaxspa

При цьому нові активи PSA Group окремо наголосили, що не збираються повністю відмовлятися від практики участі в автосалонах і повернутися до них, коли в цьому буде ефект для марок.

Раніше Audi, Mercedes і BMW заявили, що відмовляться від участі в автосалоні в Детройті у 2019 році заради виставки споживчої електроніки CES в Лас-Вегасі. Також все більшу роль стали грати нішові заходи на кшталт Goodwood Festival of Speed, які більш привабливі для марок, ніж масові автосалони.

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