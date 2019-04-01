Ціна на газ 1 квітня в Україні знизилася: нові цифри

Вже з 1 квітня ціна на газ зменшилась, оскільки Нафтогаз закупив достатній обсяг газу для побутових споживачів. Скільки тепер коштує газ для українців – читайте далі.

У Нафтогазі з 1 квітня ввели нові ціни на газ, які виявились нижчими за раніше регульовані. Відповідно до даних прес-центру національної компанії, в середньому вартість зменшилась на 2%.

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Скільки коштує газ з 1 квітня:

Для побутових споживачів Кіровоградщини та інших регіонів кінцева вартість газу за один куб. м складе 8,38 грн (було 8,55 грн) вже з ПДВ.

(було 8,55 грн) вже з ПДВ. Для промислових споживачів, які працюють за умовами попередньої оплати, ціна складе 5990 грн/тис. куб. м (без ПДВ та коштів на транспортування)

(без ПДВ та коштів на транспортування) Для промислових споживачів, які оплачують упродовж періоду постачання, вартість становить 6233 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та коштів на транспортування).

Скільки коштує газ з 1 квітня

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