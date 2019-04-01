Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 1 квітня

Ціна на газ 1 квітня в Україні знизилася: нові цифри

  • 32
Скільки коштує газ з 1 квітня - фото 1
Скільки коштує газ з 1 квітня

Вже з 1 квітня ціна на газ зменшилась, оскільки Нафтогаз закупив достатній обсяг газу для побутових споживачів. Скільки тепер коштує газ для українців – читайте далі.

У Нафтогазі з 1 квітня ввели нові ціни на газ, які виявились нижчими за раніше регульовані. Відповідно до даних прес-центру національної компанії, в середньому вартість зменшилась на 2%.

І ще: Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео

Скільки коштує газ з 1 квітня:

  • Для побутових споживачів Кіровоградщини та інших регіонів кінцева вартість газу за один куб. м складе 8,38 грн (було 8,55 грн) вже з ПДВ.
  • Для промислових споживачів, які працюють за умовами попередньої оплати, ціна складе 5990 грн/тис. куб. м (без ПДВ та коштів на транспортування)
  • Для промислових споживачів, які оплачують упродовж періоду постачання, вартість становить 6233 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та коштів на транспортування).
Скільки коштує газ з 1 квітня - фото 318081
Скільки коштує газ з 1 квітня

Читайте також: Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4988
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • 26 березня, 12:13
  • 1246
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1358113
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Україна