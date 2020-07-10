Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

ONUKA вперше показала на відео обличчя новонародженого сина

  • 15
ONUKA - фото 1
ONUKA / instagram

Українська співачка Наталя Жижченко, яка є солісткою групи ONUKA, вперше показала обличчя новонародженого малюка. Домашніми кадрами артистки поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на короткому ролику ONUKA сидить на дивані, грає на сопілці і качає ногою качалку для дитини. У кадр також потрапив пес артистки, а її чоловік виступив в ролі оператора.

І ще: Катя Осадча в бікіні підкорила мережу стрункою фігурою

В кінці відео видно, що в гойдалці спить новонароджений син співачки. Це перший раз, коли зірка показала обличчя первістка. У коментарі ONUKA написала, що вона виконує фрагмент треку SEANS, який скоро буде презентовано.

Читайте також: Найкращі в українській музиці: оголошені переможці премії YUNA 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 2005
Дівчина тижня: відверта фітнес-модель Яніта Янчева, яка заводить своїми формами (18+)
  • 05 липня, 17:47
  • 1354
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1543
Загрузка...
Новини