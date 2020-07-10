ONUKA вперше показала на відео обличчя новонародженого сина

Українська співачка Наталя Жижченко, яка є солісткою групи ONUKA, вперше показала обличчя новонародженого малюка. Домашніми кадрами артистки поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на короткому ролику ONUKA сидить на дивані, грає на сопілці і качає ногою качалку для дитини. У кадр також потрапив пес артистки, а її чоловік виступив в ролі оператора.

І ще: Катя Осадча в бікіні підкорила мережу стрункою фігурою

В кінці відео видно, що в гойдалці спить новонароджений син співачки. Це перший раз, коли зірка показала обличчя первістка. У коментарі ONUKA написала, що вона виконує фрагмент треку SEANS, який скоро буде презентовано.

Читайте також: Найкращі в українській музиці: оголошені переможці премії YUNA 2020