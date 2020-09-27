Нові пісні вересня: плейлист популярної музики за тиждень

Осінь принесла не лише порцію затишного тепла та сезон парасоль, а й новенькі хіти від відомих та юних виконавців. Щотижня слухай плейлист свіжих пісень від поп-зірок та заряджайся хорошим настроєм!

Вересень встиг потішити не лише спекотними днями, а й новенькими кліпами і хітами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими свіжими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів та не соромся підспівувати і підтанцьовувати.

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Новий тиждень осені відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як OneRepublic, ZAYN, Tiësto та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

OneRepublic - Wild Life (Lyric Video)

ZAYN - Better (Official Video)

The Neighbourhood - Lost in Translation (Official Video)

YUNGBLUD - god save me, but don’t drown me out (official video)

blackbear - smile again [Official Music Video]

Sia - Courage To Change (from the motion picture Music)

Tiësto - The Business (Official Music Video)

Bastille - survivin' (Lyric Video)

Sigala, James Arthur - Lasting Lover (Official Video)

Royal Blood - Trouble's Coming (Official Audio)

Qveen Herby - Farewell

Elderbrook - Back To My Bed (Official Video)

Terror Jr - Would It Make You Feel Better? (Official Music Video)

Jeremy Renner - "Love Is A War" (Official Audio)

Ashnikko – Daisy (TikTok Compilation Video)

You Me At Six - Beautiful Way

BTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV (Choreography ver.)

Joji - Your Man (Official Video)

Call Me Karizma - Nails (Official Music Video)

Machine Gun Kelly ft. Halsey - forget me too (Official Audio)

Maisie Peters - Maybe Don't (feat. JP Saxe) (Lyric Video)

Birdy - Open Your Heart [Official Lyric Video]

Pink Sweat$ - At My Worst (Official Video)

Fly By Midnight - Caffeine (feat. Shoffy) (Official Video)

Melanie Martinez - Test Me [Official Audio]

Jessie Reyez - NO ONE’S IN THE ROOM

Stray Kids "미친 놈 (Ex)" Video

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