На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нові пісні вересня: плейлист популярної музики за тиждень
-
- 103
Осінь принесла не лише порцію затишного тепла та сезон парасоль, а й новенькі хіти від відомих та юних виконавців. Щотижня слухай плейлист свіжих пісень від поп-зірок та заряджайся хорошим настроєм!
Вересень встиг потішити не лише спекотними днями, а й новенькими кліпами і хітами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими свіжими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів та не соромся підспівувати і підтанцьовувати.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Новий тиждень осені відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як OneRepublic, ZAYN, Tiësto та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.
Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- OneRepublic - Wild Life (Lyric Video)
- ZAYN - Better (Official Video)
- The Neighbourhood - Lost in Translation (Official Video)
- YUNGBLUD - god save me, but don’t drown me out (official video)
- blackbear - smile again [Official Music Video]
- Sia - Courage To Change (from the motion picture Music)
- Tiësto - The Business (Official Music Video)
- Bastille - survivin' (Lyric Video)
- Sigala, James Arthur - Lasting Lover (Official Video)
- Royal Blood - Trouble's Coming (Official Audio)
- Qveen Herby - Farewell
- Elderbrook - Back To My Bed (Official Video)
- Terror Jr - Would It Make You Feel Better? (Official Music Video)
- Jeremy Renner - "Love Is A War" (Official Audio)
- Ashnikko – Daisy (TikTok Compilation Video)
- You Me At Six - Beautiful Way
- BTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV (Choreography ver.)
- Joji - Your Man (Official Video)
- Call Me Karizma - Nails (Official Music Video)
- Machine Gun Kelly ft. Halsey - forget me too (Official Audio)
- Maisie Peters - Maybe Don't (feat. JP Saxe) (Lyric Video)
- Birdy - Open Your Heart [Official Lyric Video]
- Pink Sweat$ - At My Worst (Official Video)
- Fly By Midnight - Caffeine (feat. Shoffy) (Official Video)
- Melanie Martinez - Test Me [Official Audio]
- Jessie Reyez - NO ONE’S IN THE ROOM
- Stray Kids "미친 놈 (Ex)" Video
Читайте також: Продовжуємо літо: слухайте новий альбом поп-гурту TVORCHI – 13 Waves
-
21:2128 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Розповніла Барбі: Леся Нікітюк розвеселила мережу несподіваним перевтіленням
-
20:22Вебкам-сайт буде садити дерева за любов користувачі до порно
-
19:49Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Паулін Танто, яка обожнює голі фото (18+)
-
19:21Геймери шукають у грі Borderlands 3 ліки проти коронавірусу
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:50У Windows XP знайшли секретну тему з елементами оформлення Mac OS: фотофакт
-
18:22Гороскоп на 28 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Науковці знайшли пояснення появи "відьомських" кіл в Африці та Австралії: фотофакт
-
17:257 фактів, які переконають тебе купити чоловічий тренч
-
16:52Amazon показав дрона-охоронця, який літає по дому і знімає все на відео
-
16:22Гороскоп на цей тиждень 28 вересня – 4 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:51Британський телеведучий встановив унікальний рекорд в Instagram
-
15:29Тест на характер: виберіть місце в літаку і дізнайтесь більше про себе
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:00Всесвітній день туризму: Яку країну ти відвідаєш після карантину?
-
14:46Дослідники з'ясували, чим небезпечні для здоров'я злість та образливість
-
14:31Вже не пампушка: зірка "Шахрайок" Ребел Вілсон здивувала стрункою фігурою
-
14:07Тест: Наскільки ти вмілий користувач Google?
-
13:53Дівчина показала "ідеальну" вечерю і стала зіркою мережі (фото)
-
13:30Вірші про вчителів до Дня вчителя: найкращі вітання українською
-
13:19Ідеальні стосунки: найбільш сумісні пари за знаком Зодіаку
-
12:50Нові пісні вересня: плейлист популярної музики за тиждень
-
12:19Життя з котом в одному відео: епічний ролик підкорює Reddit
-
11:50Ліки проти коронавірусу: у МОЗ попередили про новий вид шахрайства
-
19:49Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Паулін Танто, яка обожнює голі фото (18+)
-
17:257 фактів, які переконають тебе купити чоловічий тренч
-
15:00Всесвітній день туризму: Яку країну ти відвідаєш після карантину?
-
12:50Нові пісні вересня: плейлист популярної музики за тиждень
-
09:54Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 вересня
-
08:23Несподівано, але факт: ці 5 продуктів можуть позбавити вас енергії
- 26 вересня
-
21:24Дивіться фото переможців фотоконкурсу Drone Photo Awards 2020
-
18:22Вісім пісень з ізоляції: українець знявся в опері від Apple, знятій на iPhone
-
15:10Як проводять свої вихідні успішні чоловіки
-
12:19Європейський день мов: На скільки відсотків ти поліглот?
-
10:12Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 вересня
-
08:12Експерти назвали 4 продукти, які обов'язково мають бути у раціоні кожної жінки
- 25 вересня
-
21:51Види сексу, якими займається кожна щаслива пара
-
18:32ЛЮКСЕМБУРГ, ЛЮКСЕМБУРГ: дивіться тизер нового фільму Антоніо Лукіча з Курган & Agregat
-
16:21Мотиваційні відео Вілла Сміта, які змушують надихнутися
-
12:17Як бути самотнім і отримувати від цього задоволення
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 вересня
- 24 вересня
-
21:517 складних секс-поз, які однозначно варто спробувати кожному
-
18:30Прості лайхфаки, які продовжать життя одягу і взуття
-
14:30Швидкий тест на особистість: оберіть дім на картинці і дізнайтесь про себе більше
-
11:19Мортіна і Темний лорд – 5 книг фантастичного чтива
-
09:49Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 вересня
-
07:59Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку
- 23 вересня
-
21:45ГЕНТ ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
20:15Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+)