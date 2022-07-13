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ONUKA повернулася до України після турне в США

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ONUKA повернулася до України - фото 1
ONUKA повернулася до України / instagram

Українська співачка ONUKA приїхала в Україну після благодійного туру Америкою. Своє повернення артистка проілюструвала в мереж промовистими фото.

Так, з початку повномасштабної війни ONUKA вирушила в тур із концертами на допомогу нашій країні. Після численних концертів Ната Жижченко нарешті вернулася додому. Про це співачка розповіла на сторінці у Instagram.

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У мережі вона опублікувала серію знімків, на яких позує зі своїм дворічним сином Сашком. Фотосесію зіркова мама з малюком влаштувала у полі пшениці. На фото ONUKA постала у вбранні блакитного кольору.

Вдома, – лаконічно підписала фотографії співачка.

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ONUKA повернулася до України після турне в США - фото 509411

ONUKA повернулася до України після турне в США - фото 509412

ONUKA повернулася до України після турне в США - фото 509413

ONUKA повернулася до України після турне в США - фото 509414

ONUKA повернулася до України після турне в США - фото 509415

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