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Онук знайшов архівні фото бабусі і дізнався правду, яку вона приховувала усе життя

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Онук знайшов архівні фото бабусі і дізнався правду, яку вона приховувала усе життя - фото 1

Бабуся Пін Лян забороняла своєму онукові дивитися на її архівні фотографії. Що саме приховувала родичка, хлопець на ім'я Джонні Куан з американської Каліфорнії дізнався тільки після похорону жінки у лютому минулого року.

"Моя бабуся дуже ретельно приховувала ці фотографії, я ніколи не бачив їх до того, як вона померла. Моя тітка згадала, як одного разу запитала, чи можна їй подивитися на них, а бабуся посміхнулася і сказала: "Ти можеш це зробити після моєї смерті", – розповідає Джонні Куан.

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Онук знайшов архівні фото бабусі і дізнався правду, яку вона приховувала усе життя - фото 405039

Як з'ясувалося, Пін Лян, також відома як Тереза ​​Лян, зросла в Китаї, де в 1940-60-х роках була моделлю і співачкою жанру шидайку – шанхайського етноджазу. Вона співпрацювала з великою компанією звукозапису Pathé Records, була знайома зі світовими знаменитостями, наприклад з Елізабет Тейлор, а також з'являлася на рекламних плакатах.

Шидайку віднесли до "непристойної музики" за часів комуністичної революції. Лян вимушено переїхала в Гонконг, звідти в Сінгапур і в підсумку перебралася в США. Своє минуле жінка зробила таємницею.

Онук знайшов архівні фото бабусі і дізнався правду, яку вона приховувала усе життя - фото 405036

Онук знайшов архівні фото бабусі і дізнався правду, яку вона приховувала усе життя - фото 405037

Онук знайшов архівні фото бабусі і дізнався правду, яку вона приховувала усе життя - фото 405038

Онук знайшов архівні фото бабусі і дізнався правду, яку вона приховувала усе життя - фото 405040

Онук знайшов архівні фото бабусі і дізнався правду, яку вона приховувала усе життя - фото 405041

Онук знайшов архівні фото бабусі і дізнався правду, яку вона приховувала усе життя - фото 405042

Онук знайшов архівні фото бабусі і дізнався правду, яку вона приховувала усе життя - фото 405043

Онук знайшов архівні фото бабусі і дізнався правду, яку вона приховувала усе життя - фото 405044

Онук знайшов архівні фото бабусі і дізнався правду, яку вона приховувала усе життя - фото 405045

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Джерело: boredpanda
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