Онучка Єлизавети II народила первістка: зворушливий знімок

Принцеса Євгенія і її чоловік Джек Бруксбенк вперше стали батьками: у подружжя народився син. Дев'ятий правнук британської королеви Єлизавети II з'явився на світ 9 лютого.

Новину про поповнення в родині повідомив Букінгемський палац на офіційній Instagram-сторінці. "Принцеса Євгенія безнапасно народила хлопчика. Це перша дитина принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, а також перший онук герцога Йоркського. Її Королівська Високість і її дитина почуваються добре", – сказано в новині.

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Королівська родина додала, що малюк народився рано вранці, в лікарні Портленда. На пологах був присутній чоловік внучки Єлизавети II. Молода мама вже опублікувала в своєму профілі перше фото з новонародженим сином. На знімку відображена крихітна ручка малюка, яку тримають батьки. Публікацію принцеса Євгенія залишила без підпису, лише супроводила її смайлами у вигляді трьох блакитних сердець.

30-річна принцеса Євгенія одружена з 34-річним Джеком Бруксбенком з 2018 року, а до цього моменту пара зустрічалася протягом восьми років. Церемонія пройшла в каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку, де вінчалися Меган Маркл і принц Гаррі.

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