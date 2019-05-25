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Онучка Софії Ротару розбурхала мережу ідеальним тілом

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Онучка Софії Ротару - фото 1
Онучка Софії Ротару / Publika

На своїй сторінці в соцмережі Софія Євдокименко опублікувала стильне фото, на якому демонструє українську красу на пляжі.

Соня Євдокименко – 17-річна модель і співачка, яка є онукою відомої співачки Софії Ротару. Дівчинку навіть назвали на честь зіркової бабусі.

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Соня регулярно виставляє в соцмережах свої фото, на яких демонструє переваги своєї фігури. На новому фото дівчина зображена в стильному образі і незвичайній позі, демонструючи ідеальне тіло. Вона приклала руку до лоба, прикриваючи очі від сонця, і дивиться в камеру. У підписі до фотографії Соня написала: "Привіт усім".

Фоловери Соні, яких в Instagram вже понад 100 тисяч, не пройшли повз і почали активно коментувати фото. Дівчину буквально засипають компліментами в коментарях до знімка, фани в захваті від її природної краси та елегантного стилю.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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