Оновлення софту в Jeep Grand Cherokee стало причиною серйозної проблеми

Jeep оголосив кампанію, яка стосується нового позашляховика Grand Cherokee L. В автомобілів, випущених з 3 грудня 2020 року по 27 липня 2021 року, програмне забезпечення модуля інтелектуального освітлення через помилку може працювати некоректно.

Це призводить до мимовільного вимкнення однієї або відразу обох фар під час руху. Експлуатація автомобіля у такому випадку категорично заборонена, пише Motor.

Це цікаво: Експерти підказали, як взимку захистити лобове скло

Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA) оголосило кампанію відкликання для Jeep Grand Cherokee L. З 28 січня майже 37 тисяч власників позашляховика отримають відповідні повідомлення із запрошенням відвідати офіційного дилера для перепрограмування модуля інтелектуального освітлення.

NHTSA нагадує, що експлуатація автомобіля з непрацюючими світловими приладами – навіть однією фарою – заборонена, тому всім власникам нового Grand Cherokee необхідно якомога швидше усунути несправність оновленням софту. У жовтні минулого року Jeep уже відкликав близько 7000 Grand Cherokee через проблеми з далеким світлом фар.

На старті виробництва нового позашляховика Wagoneer завод в Уоррені зіткнувся з дивною проблемою: автомобілі сходили з конвеєра з криво розташованою назвою моделі на багажних дверях.

Літери були розташовані не просто під неправильним кутом, а й нерівно стосовно одна одної, ніби їх кріпили за вигнутим трафаретом. Дефект був виявлений під час передпродажної перевірки якості, тому літери переклеїли ще до того, як нові Wagoneer дісталися клієнтів.

Читайте також: Як безпечно їздити на новорічні свята: поради від МОЗ