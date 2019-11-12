Оновлений серіал Беверлі-Хіллз, 90210 закривають після першого сезону

Творці перезавантаження серіалу "Беверлі-Хіллз 90210" виступили із заявою, яка не сподобається шанувальникам проєкту. Перезапуск популярного серіалу з 90-х провалився, і шоу закривають уже після першого сезону.

Серіал "Беверлі-Хіллз, 90210", відроджений американським телеканалом Fox під назвою "БХ90210" ("BH90210"), було вирішено обмежити тільки одним сезоном. Низький рейтинг змусив продюсерів скасувати продовження зйомок легендарної молодіжної мелодрами за участю оригінальних акторів.

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Перша серія вийшла в серпні, а сезон налічує шість епізодів.

У Fox відзначили, що дуже пишаються возз'єднанням на знімальному майданчику зірок серіалу і тим, що змогли зібрати шанувальників 90210 по всій країні. Шоу набрало 1,4 бала серед найважливіших демо для аудиторії у віці від 18 до 49 років і 3,6 мільйона глядачів.

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