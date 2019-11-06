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4 крутих свіжих серіали від Netflix

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Кадр з серіалу Маніяк - фото 1
Кадр з серіалу Маніяк / russorosso

Серіали займають велику частку часу домашнього перегляду. Ось чотири класні новинки від знайомого усім Netflix.

Видозмінений вуглець. Планета Земля, двадцять сьоме століття. Технології дозволяють переміщати свідомість людини з одного тіла в інше. Ідеальний світ для всіх, крім колишнього повстанця Такесі, якого найбагатша людина Бенкрофт найняв для пошуку причини загибелі одного зі своїх тіл.

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Маніяк. Дві абсолютно випадкові людини погодилися на експеримент з випробування нового препарату від всіх захворювань, включаючи розбите кохання. Енні намагається забути свої стосунки, а Оуен нервує через діагноз шизофренії, яку йому визначили в ранньому дитинстві.

Академія "Амбрелла". Фантастична пригодницька комедія про команду колишніх супергероїв, яких знову зібрав випадок, а саме загибель батька, який готував їх до захисту миру від всіх загроз.

Статеве виховання. Підліток Отіс – нетовариський хлопець – незайманий, ором'язливий, живе з мамою – секс-терапевтом. Разом з однокласницею Мейв він веде сеанси терапії для однокласників і ровесників, щоб допомогти вирішити дивні і незручні моменти.

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