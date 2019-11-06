4 крутих свіжих серіали від Netflix

Серіали займають велику частку часу домашнього перегляду. Ось чотири класні новинки від знайомого усім Netflix.

Видозмінений вуглець. Планета Земля, двадцять сьоме століття. Технології дозволяють переміщати свідомість людини з одного тіла в інше. Ідеальний світ для всіх, крім колишнього повстанця Такесі, якого найбагатша людина Бенкрофт найняв для пошуку причини загибелі одного зі своїх тіл.

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Маніяк. Дві абсолютно випадкові людини погодилися на експеримент з випробування нового препарату від всіх захворювань, включаючи розбите кохання. Енні намагається забути свої стосунки, а Оуен нервує через діагноз шизофренії, яку йому визначили в ранньому дитинстві.

Академія "Амбрелла". Фантастична пригодницька комедія про команду колишніх супергероїв, яких знову зібрав випадок, а саме загибель батька, який готував їх до захисту миру від всіх загроз.

Статеве виховання. Підліток Отіс – нетовариський хлопець – незайманий, ором'язливий, живе з мамою – секс-терапевтом. Разом з однокласницею Мейв він веде сеанси терапії для однокласників і ровесників, щоб допомогти вирішити дивні і незручні моменти.

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