Оновлений рекорд з тривалості перебування у космосі серед жінок

Американська астронавт Христина Кох поставила рекорд за тривалістю перебування в космосі серед жінок!

Христина Кох прибула на МКС-15 березня 2019 року о 4:02.

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Через 288 днів, 28 грудня, вона побила попередній рекорд за тривалістю перебування в космосі серед жінок, поставлений американкою Пеггі Вітсон у 2016-2017 роках. Станом на 31 грудня 2019-го Христина Кох живе на космічній станції вже 292 дні.

Це не єдине досягнення американки в ході місії. 18 жовтня вона і Джессіка Меїр зробили перший в історії космонавтики жіночий парний вихід у відкритий космос.

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