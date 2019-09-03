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Оновлений рейтинг найпотужніших смартфонів за версією AnTuTu

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Рейтинг найпотужніших смартфонів - фото 1
Рейтинг найпотужніших смартфонів / ferra

Команда AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг найбільш продуктивних смартфонів в Китаї за станом на серпень цього року.

На першому місці рейтингу опинився смартфон Nubia Z20 з двома екранами, який набрав в AnTuTu 450 040 балів.

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Nubia's Z20 - фото 352146
Nubia's Z20

Другу позицію забрав 5G-смартфон Vivo Iqoo Pro 5G, що набирає 449 826 балів. Третє і четверте місця в рейтингу дісталися Samsung Galaxy Note10 + 5G і Samsung Galaxy Note10, які набрали 433 667 і 415 680 балів відповідно.

Vivo Iqoo Pro 5G - фото 352147
Vivo Iqoo Pro 5G

П'яте і шосте місця дісталися смартфонам Pioneer X1 і Meizu 16s Pro. Цікаво також і те, що на сьомому місці рейтингу новенький Redmi Note 8 Pro на базі далеко не флагманського чіпа MediaTek Helio G90T, тому його результат склав всього 235 110 балів. Ну а на восьмій позиції опинився Redmi Note 8, який набрав 179 892 бали.

Оновлений рейтинг найпотужніших смартфонів за версією AnTuTu - фото 352145

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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