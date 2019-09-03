Оновлений рейтинг найпотужніших смартфонів за версією AnTuTu

Команда AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг найбільш продуктивних смартфонів в Китаї за станом на серпень цього року.

На першому місці рейтингу опинився смартфон Nubia Z20 з двома екранами, який набрав в AnTuTu 450 040 балів.

І ще: Це просто неймовірно: Black Shark 2 Pro набрав рекордну кількість балів в AnTuTu

Nubia's Z20

Другу позицію забрав 5G-смартфон Vivo Iqoo Pro 5G, що набирає 449 826 балів. Третє і четверте місця в рейтингу дісталися Samsung Galaxy Note10 + 5G і Samsung Galaxy Note10, які набрали 433 667 і 415 680 балів відповідно.

Vivo Iqoo Pro 5G

П'яте і шосте місця дісталися смартфонам Pioneer X1 і Meizu 16s Pro. Цікаво також і те, що на сьомому місці рейтингу новенький Redmi Note 8 Pro на базі далеко не флагманського чіпа MediaTek Helio G90T, тому його результат склав всього 235 110 балів. Ну а на восьмій позиції опинився Redmi Note 8, який набрав 179 892 бали.

Читайте також: Оновлений рейтинг найбажаніших авто серед українців