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Оновлений кросовер Nissan Kicks показали в Японії

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Nissan - фото 1
Nissan / trikalanews

На японському ринку дебютував оновлений кросовер Nissan Kicks. Продажі новинки стартують вже 30 червня за ціною від 2,7 млн ​​єн ($ 24845).

Презентований минулого місяця в Таїланді, субкомпактний кросовер, який в ієрархії на сходинку нижче за Juke, отримав японську прописку.

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Новинка буде запропонована з гібридним силовим агрегатом, що включає 1,2-літровий 3-циліндровий бензиновий мотор, тяговий електродвигун і невелику літій-іонну батарею енергомісткістю всього 1,57 кВт. У рух модель приводить електродвигун, а енергію для нього забезпечує ДВС, що виконує функцію бензогенератора.

Крім цього, Kicks пропонує систему напівавтоматичного керування ProPilot, яка забезпечує контроль за збереженням безпечної дистанції, утримання в смузі руху, автоматичного екстреного гальмування, а також запобігання помилкового використання педалі акселератора.

Оновлений кросовер Nissan Kicks показали в Японії - фото 412200

Оновлений кросовер Nissan Kicks показали в Японії - фото 412201

Оновлений кросовер Nissan Kicks показали в Японії - фото 412202

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Джерело: trikalanews
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