Оновлений Haval H9 показали у мережі (ФОТО)

Днями з'явилися фотографії рестайлінгового Haval H9. Востаннє модель оновлювали на місцевому ринку два роки тому, а зараз настав час змін!

Одразу зазначимо, що серйозних змін не передбачається. Про це пише mmr.

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Судячи з сертифікаційних знімків, у позашляховика збільшилася в розмірах радіаторна решітка з вертикальними ламелами, з'явився трохи інший передній бампер, а хромованих деталей стало більше. Ймовірно, так будуть оформлені топові комплектації моделі. Двигун залишиться тим самим: на китайському ринку Haval H9 доступний з бензиновим турбомотором об'ємом 2,0 літра, який видає 224 кінських сили.

Як і раніше, модель можна купити як у п'яти-, так і в семимісному виконаннях. З початку 2021 року Haval реалізував в країні більш 9559 нових автомобілів, 761 з яких це позашляховики H9.

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