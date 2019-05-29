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Оновлений BMW X1 став надекономічним гібридом
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Компанія BMW представила оновлений X1. Кросовер отримав змінену зовнішність, нові матеріали обробки салону та гібридну модифікацію X1 xDrive25e.
Відрізнити рестайлінговий BMW X1 від попередника можна по "ніздрях" ґраток радіатора, які збільшилися у розмірах і з'єдналися між собою. Крім цього, у кросовера помінялися фари і малюнок ліхтарів, оформлення бамперів і розміри повітрязабірників, а також з'явилися нові насадки на вихлопні патрубки діаметром 90 міліметрів замість колишніх 70. Каталог доступних забарвлень кузова поповнився трьома новими відтінками: бежевим металіком Jucaro Beige, синім Misano Blue ( тільки для версії M Sport) і ексклюзивним Storm Bay.
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Усі двигуни оновленого BMW X1 відповідають екологічному стандарту EU6d / EU6d-temp. Базовий трициліндровий дизель 1.5 (116 сил і 270 Нм моменту) пропонується з шестиступеневою "механікою" або семиступеневим "роботом". Дволітровий дизель (231 сила і 450 Нм моменту) і бензинова "турбочетвірка" (231 сила і 350 Нм моменту) суміщені з восьмидіапазонним "автоматом". До того ж BMW вперше за межами Китаю запропонувала гібридну модифікацію X1 xDrive25e.
Виробництво таких машин почнеться лише у березні наступного року. Передні колеса BMW X1 xDrive25e буде розкручувати 125-сильний трициліндровий турбодвигун, задні – електромотор потужністю 70 кіловатів (95 сил) і 220 Нм моменту. Гібрид може на електротязі проїхати до 50 кілометрів і в комбінованому режимі споживає два літри палива на 100 кілометрів.
Для X1 пропонується три нових варіанти оббивки сидінь і 13 поєднань кольорів і матеріалів. Серед опцій є фонове підсвічування салону і М-ремені безпеки. Стандартною для кросовера стала приладова панель з TFT-дисплеєм діагоналлю 2,7 (5,7 дюйма при установці навігаційної системи). Через бортову систему власник кросовера отримає доступ до цифрових сервісів і розширених можливостей обміну даними з гаджетами. Наприклад, навігація в машині може підтягувати маршрут зі смартфона, а замовити квитки в кіно допоможе онлайн-консьєрж.
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