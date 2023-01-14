На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Оновили рейтинг паспортів – дізнайтеся, на якому місці опинилася Україна
-
- 55
У лідерах – Японія, Сінгапур, Південна Корея. Україна ж, не зважаючи на війну, підняла свій рейтинг.
Індекс паспортів консалтингової компанії порівнює безвізовий доступ 199 різних паспортів до 227 туристичних напрямків.
Читайте також: Подорожуй зі світлом – Укрзалізниця видаватиме пасажирам свічки
Український паспорт посів 34 місце, піднявшись на 4 позиції, у порівнянні з минулим роком.
Це означає, що український паспорт дає доступ до відвідування 143 країн без віз та інших дозвільних документів. Також біля України на сусідніх позиціях рейтингу опинилися Домінікана, Гренада, Макао (33 місце) та Парагвай (35 місце).
До слова, росія опинилася на 49 місці.
Це цікаво: Вистава Mothermotherland за мотивами новели "Я (Романтика)" Хвильового – дивитися онлайн
-
08:31Визначений найкращий вид спорту для довголіття: зможе кожен
- 14 січня
-
20:42Біологи назвали причину, чому нас тягне випити алкоголь
-
19:40Важливо для водіїв: як виїхати з пухкого снігу
-
18:31Книжка "Скарби України" серед найкращих арт-видань року
-
17:23Що буде з вашим тілом, якщо регулярно займатися спортом
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:3815 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
15:38Врятувати покинутих тварин – нацгвардійці сфотографувалися для календаря 2023
-
14:44Kalush Orchestra презентували новий кліп "Щедрий вечір", у якому знявся Шварценеггер
-
13:40Ось скільки українців розмовляють рідною мовою у побуті
-
12:37Польщі не вистачає медсестер, психологів та далекобійників
-
11:33Українки яких професій не підлягатимуть мобілізації до 2026 року
-
10:28Французьку булочку визнали культурною спадщиною ЮНЕСКО
-
09:41Оновили рейтинг паспортів – дізнайтеся, на якому місці опинилася Україна
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:36Топ 3 найпопулярніших косметичних процедур, спойлер – не збільшення грудей
- 13 січня
-
20:3614 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:31Зі Старим Новим роком 2023 – привітання у віршах, смс і прозі українською
-
18:31Ілон Маск – новий рекордсмен за найбільшою втратою статків
-
17:34Полька одягнула помпезну сукню української дизайнерки на "Міс Всесвіт-2022"
-
16:28У Apple повідомили, коли iPhone перейде на USB Type-С, як того вимагає ЄС
-
15:33Співачка SOWA презентувала відеокліп на нову пісню "Spread my wings"
-
14:39Картинки зі Старим Новим роком 2023 – гарні листівки і прикольні відкритки
-
13:35Українка вразила світ образом "воїна світла" на конкурсі краси "Всесвіт 2022"
-
12:41Вистава Mothermotherland за мотивами новели "Я (Романтика)" Хвильового – дивитися онлайн
- 14 січня
-
18:31Книжка "Скарби України" серед найкращих арт-видань року
-
14:44Kalush Orchestra презентували новий кліп "Щедрий вечір", у якому знявся Шварценеггер
-
10:28Французьку булочку визнали культурною спадщиною ЮНЕСКО
- 13 січня
-
18:31Ілон Маск – новий рекордсмен за найбільшою втратою статків
-
13:35Українка вразила світ образом "воїна світла" на конкурсі краси "Всесвіт 2022"
-
09:35Чого очікувати від Водяного Кота (Кролика): гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік
- 12 січня
-
18:31Прогноз 13 і 14 січня в Україні – ось якою буде погода на Старий Новий рік 2023
-
14:38Страви на Старий новий рік 2023 – рецепти для святкового столу (меню)
-
10:23Світлини українців у традиційному строю Закарпаття здобули срібло на світовому конкурсі
- 11 січня
-
18:2910 цікавих слів, які вживав український письменник Василь Стефаник
-
13:32Золотий глобус 2023: назвали найкращі серіали та фільми року
-
09:34Фінансовий гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків Зодіаку
- 10 січня
-
18:32Вуличний митець з Франції створив декілька графіті на зруйнованих будівлях Київщини
-
14:30Джавеліна, Сонія, Афелія, Оріон, Кий, Явір – оригінальні імена дітей в Україні у 2022 році
-
10:29Клопотенко показав, як приготувати егног: простий рецепт яєчного лікеру
- 09 січня
-
19:2988 днів пекла – про українського волонтера, який пройшов фільтрацію, створили комікс
-
13:31Ось хто в Україні отримує найвищі зарплати – програмісти, менеджери, трейдери, водії тощо
-
09:30Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
- 08 січня
-
18:32Українське Різдво – дивіться цікаву онлайн-виставу, яку підготував музей Івана Гончара
-
14:38Для українських діток створили мультсеріал про пса Патрона (ВІДЕО)
-
10:30Зіньківська ковбаса – традиційний український рецепт від Клопотенка
- 07 січня
-
18:36Відтепер в Україні доступна мапа замінованих територій
-
14:26Лазановський, 7TEEN’S та Настя Марків вразили виконанням колядки "Сумний Святий Вечір"
-
10:21Dima PROKOPOV, Настя Балог та ансамбль "Калина" переспівали найвідомішу українську колядку
- 06 січня
-
19:30Привітання з Різдвом 2023 в прозі – побажання своїми словами