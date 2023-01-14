Оновили рейтинг паспортів – дізнайтеся, на якому місці опинилася Україна

У лідерах – Японія, Сінгапур, Південна Корея. Україна ж, не зважаючи на війну, підняла свій рейтинг.

Індекс паспортів консалтингової компанії порівнює безвізовий доступ 199 різних паспортів до 227 туристичних напрямків.

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Український паспорт посів 34 місце, піднявшись на 4 позиції, у порівнянні з минулим роком.

Це означає, що український паспорт дає доступ до відвідування 143 країн без віз та інших дозвільних документів. Також біля України на сусідніх позиціях рейтингу опинилися Домінікана, Гренада, Макао (33 місце) та Парагвай (35 місце).

До слова, росія опинилася на 49 місці.

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