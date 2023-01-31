OnlyFans для користувачів з росії – всьо! Сервіс закрив доступ до сайту

Популярна британська платформа OnlyFans, яка здебільшого продукує контент 18+, закрила доступ до свого сайту користувачам з росії. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Відомо, що раніше цей сервіс забрав можливість виплати вебкам-моделям із росії та білорусі. А тепер усі користувачі, чия геолокація "росія" не можуть зайти на сайт.

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Проте поки що сама платформа OnlyFans не надала офіційного підтвердження щодо відключення росії. Хоча вже мережею шириться обурення від російських користувачів, адже при спробі зайти на сайт, їм відображається лише сторінка з помилкою "403".

Тобто доступ до сервісу Onlyfans неможливий через російські IP-адреси. Тож цей дорослий контент тепер недоступний для рф.

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