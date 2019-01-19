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Онлайн-сервіс продажу музики Bandcamp відкриє перший магазин в США

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Bandcamp відкриє магазин в США - фото 1
Bandcamp відкриє магазин в США / daily.bandcamp

1 лютого онлайн-сервіс для продажу музики Bandcamp відкриє свій перший музичний магазин і одночасно концертний майданчик в Окленді (Каліфорнія). У магазині продаватимуть 99 платівок, які обіцяють регулярно міняти на нові.

Представник Bandcamp розповів, що Окленд вибрали, тому що компанія хоче бути на зв'язку з місцевими музикантами. Він зазначив, що інших фізичних магазинів відкривати поки не планують.

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За допомогою магазина Bandcamp розраховує звернути увагу відвідувачів на різних артистів і альбоми, які є в сервісі. Крім продажу платівок в магазині збираються проводити безкоштовні виступи і заходи, присвячені музиці. 1 лютого на відкритті магазину виступлять Bells Atlas, Sol Development, Queens D. Light, Jazz on the Sidewalk і MJ'S Brass Boppers.

Фізичний магазин від Bandcamp - фото 302232
Фізичний магазин від Bandcamp
Фізичний магазин від Bandcamp - фото 302231
Фізичний магазин від Bandcamp

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Джерело: daily.bandcamp
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