Білла Гейтса підловили в черзі за бургером: фотофакт

Ось як поводяться по-справжньому багаті люди.

Житель Сіетла Майкл Галос опублікував у Facebook фотографію Білла Гейтса в черзі біля фастфуду Dick's. Знімок чоловік прокоментував так: "Коли твій статок близько 100 мільярдів доларів, ти керуєш найбільшою благодійною організацією в історії і стоїш в черзі за бургером, картоплею фрі і колою в Dick's, як і всі ми. Ось як поводяться справжні багаті люди, на відміну від Білого дому".

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