OnePlus випадково розкрила назву свого бюджетного смартфона

OnePlus уже підтвердила, що готується до випуску нового смартфона, який стане найдоступнішим рішенням компанії у лінійці 2020 року. Назву пристрою бренд до останнього моменту тримав у секреті, але в результаті і ця інформація була помічена інсайдерами на просторах мережі.

Джерелом витоку став Instagram-аккаунт OnePlusZLiteThing, в якому засвітився знімок, який демонструє пов'язані з майбутньою новинкою промо-матеріали. Незабаром після публікації пост був видалений, але користувачі встигли зберегти його і викласти у Twitter.

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На фотографії засвітилася картка з обіцянкою певного бонусу для ста перших покупців апарату. Але найбільший інтерес представляє конверт зі словом Nord – імовірно це і є фінальна назва майбутнього "бюджетника" компанії. З чуток, новинка отримає процесор Snapdragon 765G і 6,55-дюймовий дисплей з частотою оновлення 90 Гц.

Презентація OnePlus Nord очікується вже в наступному місяці.

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