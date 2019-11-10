OnePlus представила піаніно з 17 смартфонів 7T Pro

7 листопада OnePlus поділилася у твіттері темним зображенням з контурами телефонів і підписом "Скоро", через що багато людей вважають, що компанія збирається випустити ще один смартфон. Насправді, виробник смартфонів готував піаніно.

Компанія анонсувала піаніно під назвою OnePlus Phone Piano, яке зроблено з сімнадцяти смартфонів OnePlus 7T Pro.

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Гаджети збудовані в одну лінію для створення безшовної і гладкою клавіатури. Виробник заявив, що технологія OnePlus 7T Pro Fluid Display з частотою 90 Гц дозволить піаністам грати на OnePlus Phone Piano, як на справжньому музичному інструменті.

Малоймовірно, що OnePlus продасть це піаніно, але шанувальники бренду з Англії, Франції, Німеччини або Фінляндії зможуть пограти на ньому.

And here it is, the #OnePlusPiano! Created out of 17 #OnePlus7TPro devices, this instrument will make the music you love sound Fast and Smooth.



We're kicking off in London on Sunday, and will tour across France, Germany and Finland next. https://t.co/Lxdm28l1pF pic.twitter.com/lph5ESl8Bd — OnePlus UK (@OnePlus_UK) November 8, 2019

Компанія поділилася розкладом короткого європейського туру OnePlus Phone Piano:

10 листопада з 12.00: Тейт Модерн, Лондон, Великої Британії;

12 листопада з 10:00: Марсове Поле, Париж, Франція;

14 листопада з 10:00: Herrngasse 1, 91541 Ротенбург-на-Таубер, Німеччина;

16 листопада з 12.00: Гельсінкі Холл, центральний вокзал, Гельсінкі, Фінляндія.

Піаніст Карім Камар супроводжуватиме OnePlus Phone Piano під час цього туру. Будь-хто охочий може також присвятити комусь пісню, звернувшись до OnePlus у твіттері.

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