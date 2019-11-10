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OnePlus представила піаніно з 17 смартфонів 7T Pro

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OnePlus показав незвичайне піаніно - фото 1
OnePlus показав незвичайне піаніно

7 листопада OnePlus поділилася у твіттері темним зображенням з контурами телефонів і підписом "Скоро", через що багато людей вважають, що компанія збирається випустити ще один смартфон. Насправді, виробник смартфонів готував піаніно.

Компанія анонсувала піаніно під назвою OnePlus Phone Piano, яке зроблено з сімнадцяти смартфонів OnePlus 7T Pro.

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Гаджети збудовані в одну лінію для створення безшовної і гладкою клавіатури. Виробник заявив, що технологія OnePlus 7T Pro Fluid Display з частотою 90 Гц дозволить піаністам грати на OnePlus Phone Piano, як на справжньому музичному інструменті.

Малоймовірно, що OnePlus продасть це піаніно, але шанувальники бренду з Англії, Франції, Німеччини або Фінляндії зможуть пограти на ньому.

Компанія поділилася розкладом короткого європейського туру OnePlus Phone Piano:

  • 10 листопада з 12.00: Тейт Модерн, Лондон, Великої Британії;
  • 12 листопада з 10:00: Марсове Поле, Париж, Франція;
  • 14 листопада з 10:00: Herrngasse 1, 91541 Ротенбург-на-Таубер, Німеччина;
  • 16 листопада з 12.00: Гельсінкі Холл, центральний вокзал, Гельсінкі, Фінляндія.

Піаніст Карім Камар супроводжуватиме OnePlus Phone Piano під час цього туру. Будь-хто охочий може також присвятити комусь пісню, звернувшись до OnePlus у твіттері.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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