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OnePlus позбавить флагманського 8 Pro секретної функції

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OnePlus вимкне у флагмані 8 Pro "рентгенівську" камеру - фото 1
OnePlus вимкне у флагмані 8 Pro "рентгенівську" камеру

Нещодавно власники OnePlus 8 Pro виявили незвичайну можливість смартфона – камера з фотохромним фільтром здатна знімати крізь різні матеріали, зокрема, пластик. Але у компанії вирішили прикрити "лавочку".

Протягом тривалого часу виробник ніяк не коментував несподіване відкриття, але в результаті прийняв рішення вимкнути цю унікальну функцію.

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OnePlus опублікувала у соціальній мережі Weibo офіційну заяву, в якій говориться, що багато користувачів висловили побоювання щодо порушення конфіденційності при роботі фотохромної камери OnePlus 8 Pro.

OnePlus позбавить флагманського 8 Pro секретної функції - фото 404916

Компанія відзначає, що задумувала цю камеру тільки для додання особливого стилю фотографій і навіть не підозрювала про її "рентгенівські" можливості. Тому прийняли рішення вимкнути опцію з наступним оновленням, яке випустять протягом тижня.

У компанії відзначають, що мають намір переглянути роботу фотохромної камери, щоб зберегти можливість робити знімки з особливим кольоровим ефектом, але водночас прибрати просвічування предметів. Після цього власники OnePlus 8 Pro отримають відповідний апдейт.

Приклад роботи "рентгенівської" камери в OnePlus 8 Pro:

OnePlus позбавить флагманського 8 Pro секретної функції - фото 404915

Представники OnePlus просять вибачення у всіх, хто був стурбований питанням конфіденційності, і обіцяє у майбутньому більше часу приділяти тестуванню своїх продуктів, щоб надати користувачам найкращий досвід.

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