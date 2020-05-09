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Автономність OnePlus 8 Pro порівняли у режимах 60 та 120 Гц
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Однією з особливостей OnePlus 8 Pro став екран з частотою оновлення 120 Гц. Це забезпечує більшу плавність картинки, але водночас істотно підвищує навантаження на процесор і, отже, акумулятор. PhoneArena провела кілька тестів, щоб визначити залежність автономності від частоти оновлення дисплея.
Перший тест був присвячений імітації реального використання OnePlus 8 Pro, а саме веб-серфінгу.
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Для цього в браузері завантажувалися різні веб-сторінки і прокручувались вниз-вгору. Експеримент провели двічі: з частотою оновлення екрану 60 Гц і 120 Гц. У першому випадку OnePlus 8 Pro працював 10 годині 54 хвилин, а в другому – 10 годин. Різниця склала всього близько 10%, що співробітники PhoneArena вважають невеликою платою за значно плавнішу картинку.
Автономність OnePlus 8 Pro також перевірили при відтворенні відео з YouTube, де смартфон показав 9 годин і 15 хвилин, що навіть трохи менше у порівнянні зі звичайним OnePlus 8, в якому стоїть скромніший акумулятор (4300 мАг проти 4510 мАг), але і менша роздільна здатність екрану (2400х1080 проти 3168x1440).
Зате в іграх на кшталт PUBG Mobile, Call of Duty Mobile і Fortnite OnePlus 8 Pro показав значний результат в 10 годин і 33 хвилини, залишивши далеко позаду всіх конкурентів.
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