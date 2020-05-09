Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Автономність OnePlus 8 Pro порівняли у режимах 60 та 120 Гц

  • 21
Як частота оновлення 120 Гц впливає на автономність OnePlus 8 Pro - фото 1
Як частота оновлення 120 Гц впливає на автономність OnePlus 8 Pro

Однією з особливостей OnePlus 8 Pro став екран з частотою оновлення 120 Гц. Це забезпечує більшу плавність картинки, але водночас істотно підвищує навантаження на процесор і, отже, акумулятор. PhoneArena провела кілька тестів, щоб визначити залежність автономності від частоти оновлення дисплея.

Перший тест був присвячений імітації реального використання OnePlus 8 Pro, а саме веб-серфінгу.

Це цікаво: ТОП найбільш продаваних смартфонів 2020 року

Для цього в браузері завантажувалися різні веб-сторінки і прокручувались вниз-вгору. Експеримент провели двічі: з частотою оновлення екрану 60 Гц і 120 Гц. У першому випадку OnePlus 8 Pro працював 10 годині 54 хвилин, а в другому – 10 годин. Різниця склала всього близько 10%, що співробітники PhoneArena вважають невеликою платою за значно плавнішу картинку.

Автономність OnePlus 8 Pro порівняли у режимах 60 та 120 Гц - фото 403045

Автономність OnePlus 8 Pro також перевірили при відтворенні відео з YouTube, де смартфон показав 9 годин і 15 хвилин, що навіть трохи менше у порівнянні зі звичайним OnePlus 8, в якому стоїть скромніший акумулятор (4300 мАг проти 4510 мАг), але і менша роздільна здатність екрану (2400х1080 проти 3168x1440).

Автономність OnePlus 8 Pro порівняли у режимах 60 та 120 Гц - фото 403044

Зате в іграх на кшталт PUBG Mobile, Call of Duty Mobile і Fortnite OnePlus 8 Pro показав значний результат в 10 годин і 33 хвилини, залишивши далеко позаду всіх конкурентів.

Автономність OnePlus 8 Pro порівняли у режимах 60 та 120 Гц - фото 403043

Читайте також: Новий iPhone SE провалив тест на автономність

Джерело: PhoneArena
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
  • 05 травня, 19:30
  • 364
Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
  • 07 травня, 18:21
  • 575
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2278120
Загрузка...
Новини