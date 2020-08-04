Блогери порівняли продуктивність бюджетних OnePlus Nord і Google Pixel 4a

Практично відразу після анонсу Google Pixel 4A новий смартфон компанії потрапив до рук авторів YouTube-каналу SpeedTest G. Ентузіасти не стали витрачати час на обговорення дизайну пристрою, а відразу ж приступили до тестування його продуктивності.

Суперником нового "пікселя" став апарат середнього класу OnePlus Nord з потужнішим процесором. Спойлер: попри різницю в характеристиках, "бюджетник" Google зміг приємно здивувати блогерів.

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Під "капотом" Pixel 4A розмістився чип Snapdragon 730G з інтегрованою графікою Adreno 618. OnePlus Nord, своєю чергою, отримав Snapdragon 765G з відеоприскорювачем Adreno 620. Порівняльне тестування проводилося за допомогою бенчмарку Speed ​​Test G, призначеного, за заявою розробників, для вимірювання реальної продуктивності Android-смартфонів.

Попри на різницю в характеристиках, новинка Google лише номінально поступилася гаджету OnePlus. Повний цикл тестування апарат пройшов за 2 хвилини і 38 секунд проти 2 хвилин 21 секунди у суперника, при цьому єдиною дисципліною, в якій відставання новинки виявилося відчутним, став тест GPU – при обробці графіки Nord впорався із завданням на 13 секунд швидше.

Вартість Google Pixel 4a на старті продажів становить $ 349, новинка OnePlus надійде у роздріб сьогодні за ціною € 399.

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