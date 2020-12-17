На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
OnePlus 7 та 7T поки не отримають Android 11: що стало причиною
-
- 2
Виробник смартфонів OnePlus уже встиг представити новітню версію мобільної операційної системи Android 11 для моделей OnePlus 8. До кінця року перехід на актуальну прошивку повинен був завершитися і для власників OnePlus 7 і 7T. Але щось пішло не так.
Представники компанії відклали реліз Android 11 для OnePlus 7 та 7T й пояснили причини перенесення.
Це цікаво: Експерти DxOMark протестували камери Samsung Galaxy Note20 Ultra на Snapdragon: результати
На офіційному форумі OnePlus технічні фахівці компанії відзначили, що при оновленні OnePlus 7 і 7T на Android 11 виникає проблема з дешифруванням даних, які зберігаються на пристрої. Розробники змушені виправити цю проблему, на що буде потрібно трохи часу. В результаті Android 11 для зазначених пристроїв представлять пізніше, але точну дату виходу прошивки OnePlus не розкриває.
OnePlus 7 та OnePlus 7T не отримають Android 11 до кінця року
Крім того, OnePlus зазначила, що активно співпрацює з командою фахівців Qualcomm для оперативного вирішення проблеми. За попередньою інформацією, на її рішення може піти близько тижня. Якщо все піде за планом, OnePlus 7 і 7T, згідно з раніше опублікованою офіційно дорожньою картою, зможуть перейти на закриту бета-версію Android 11 до кінця місяця.
Читайте також: Представлено Redmi 9 Power: смартфон, який може потягатися з павербенками
-
17:12OnePlus 7 та 7T поки не отримають Android 11: що стало причиною
-
16:41Скажіть це людям, які втратили оселі: Том Круз насварив членів знімальної групи
-
16:14Jaguar показав новий віртуальний гіперкар Vision GT SV: до "сотні" за 1,65 секунди
-
15:424 поширені міфи про вітаміни, в які слід перестати вірити
-
15:13Ми так і знали: режисер Міцного горішка назвав його різдвяним фільмом
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:51Представлено Redmi 9 Power: смартфон, який може потягатися з павербенками
-
14:20Прекрасна інопланетянка: Мілі Йовович – 45, найкращі фільми з акторкою
-
13:46Які алкогольні напої краще не пити на Новий рік 2021
-
13:17Чим замінити зимове взуття, що стало антитрендом: поради відомого дизайнера
-
12:51Чи обов'язково їсти суп кожен день: відповідь дієтолога
-
12:26Класичний Океан Ельзи: дивіться новий видовищний кліп гурту на пісню Тримай
-
12:02Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
-
11:44Племена Європи: подивіться перший тизер незвичайного серіалу від Netflix
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:17Гаджет у вигляді персня допоможе діагностувати коронавірус
-
10:45Леся Нікітюк приміряла спокусливу сукню для зустрічі Нового року
-
10:17Як позбутися цвілі у ванній: дієві поради
-
09:44Дженніфер Лопес показала свою маму: мережа у захваті
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 грудня
-
08:52Ця актриса зіграє Вітні Х'юстон у біографічному фільмі
-
08:33Як різні аромати впливають на наш організм
-
07:57Tesla розігнали до шаленої швидкості і наздогнали реактивний літак: відео
-
07:32Експерти DxOMark протестували камери Samsung Galaxy Note20 Ultra на Snapdragon: результати
-
07:15Ідеально на сніданок: рецепт яєчних конвертиків з сиром і шинкою
-
14:20Прекрасна інопланетянка: Мілі Йовович – 45, найкращі фільми з акторкою
-
12:02Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 грудня
-
07:15Ідеально на сніданок: рецепт яєчних конвертиків з сиром і шинкою
- 16 грудня
-
21:53Для максимального задоволення: 5 правил сексу на кухні
-
18:24Дизайнер створила пряниковий будиночок з Сам удома
-
15:45Дуже по-різдвяному: рецепт домашнього мандаринового пирога
-
12:20Науковці назвали найнебезпечніше місце, де найвищий ризик зараження COVID-19
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 грудня
-
07:49У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат
- 15 грудня
-
21:56Чому займатися сексом зранку корисно для кар'єри: відповідь науковців
-
19:18Нідерландці випустили найкращий різдвяний ролик: зворушує до сліз
-
15:25Користувачі мережі визначили найгарячіші та найеротичніші фільми в історії кіно
-
12:24Мандруй Україною: представлено атмосферне відео з ЧАЕС, яке заохочує до подорожей країною
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 грудня
-
07:17У США винайшли подушку безпеки-кокон для авто
- 14 грудня
-
20:46Як зробити подарунок на Новий рік 2021 своїми руками: 4 круті ідеї
-
18:43Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 9 випуск, хто покинув шоу
-
15:21Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення у 21 столітті
-
12:52Новорічний стіл 2021: у скільки українцям обійдеться приготування святкових страв
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 грудня
-
07:18Погода 14 грудня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 13 грудня
-
20:22Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото
-
17:49Гід по гаманцях: як вибрати стильний аксесуар, який стане відмінним подарунком
-
14:21Нові пісні грудня 2020: плейлист найкращої музики для вдалого настрою