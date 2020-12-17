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OnePlus 7 та 7T поки не отримають Android 11: що стало причиною

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OnePlus відклала вихід Android 11 для 7T та OnePlus 7 - фото 1
OnePlus відклала вихід Android 11 для 7T та OnePlus 7

Виробник смартфонів OnePlus уже встиг представити новітню версію мобільної операційної системи Android 11 для моделей OnePlus 8. До кінця року перехід на актуальну прошивку повинен був завершитися і для власників OnePlus 7 і 7T. Але щось пішло не так.

Представники компанії відклали реліз Android 11 для OnePlus 7 та 7T й пояснили причини перенесення.

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На офіційному форумі OnePlus технічні фахівці компанії відзначили, що при оновленні OnePlus 7 і 7T на Android 11 виникає проблема з дешифруванням даних, які зберігаються на пристрої. Розробники змушені виправити цю проблему, на що буде потрібно трохи часу. В результаті Android 11 для зазначених пристроїв представлять пізніше, але точну дату виходу прошивки OnePlus не розкриває.

OnePlus 7 та 7T поки не отримають Android 11: що стало причиною - фото 439671
OnePlus 7 та OnePlus 7T не отримають Android 11 до кінця року

Крім того, OnePlus зазначила, що активно співпрацює з командою фахівців Qualcomm для оперативного вирішення проблеми. За попередньою інформацією, на її рішення може піти близько тижня. Якщо все піде за планом, OnePlus 7 і 7T, згідно з раніше опублікованою офіційно дорожньою картою, зможуть перейти на закриту бета-версію Android 11 до кінця місяця.

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