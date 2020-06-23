Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

OnePlus офіційно анонсувала випуск бюджетного смартфона

  • 9
Бюджетний OnePlus отримає процесор Snapdragon 765G - фото 1
Бюджетний OnePlus отримає процесор Snapdragon 765G

Смартфони OnePlus стали надзвичайно популярними не в останню чергу завдяки низькій ціні. Але новенькі OnePlus 8 і 8 Pro уже складно назвати доступними. Саме тому виробник вирішив офіційно анонсувати лінійку, яка має стати бюджетною.

Генеральний директор OnePlus Піт Лау опублікував на офіційному форумі компанії звернення до користувачів, в якому оголосив про запуск нової, доступнішої лінійки смартфонів.

Це цікаво: Черговий злив: Google Pixel 4a з'явився в інтернет-магазинах

"Девіз "ніколи не погоджуйтеся" завжди був в основі всього, що робила OnePlus. Протягом понад 6 років це означало наполегливу роботу, щоб завжди надавати найкращий досвід для користувачів флагманських смартфонів. Однак оскільки ми виросли разом з нашою спільнотою, ми знаємо, що є багато людей, які хочуть дійсно надійний смартфон, який відповідає їх повсякденним потребам і доступний за нижчою ціною", – написав Піт Лау.

Бюджетний OnePlus покажуть в липні - фото 411900
Бюджетний OnePlus покажуть в липні

На жаль, він не назвав жодних деталей про майбутній пристрій, зазначивши, що спочатку новинка буде доступною в Індії, а також Європі.

З чуток, мова йде про OnePlus 8 Lite або Z Lite. Смартфону приписують 6,4-дюймовий OLED-дисплей з отвором під фронтальну камеру, процесор Snapdragon 765G, основну камеру з трьома або навіть чотирма об'єктивами і акумулятор на 4000 мАг. Презентація очікується в липні.

Нагадаємо, що в Україні купити OnePlus 8 та 8 Pro можна за 18 499 та 25 999 гривень відповідно. Це за версії з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Цікаво, наскільки дешевшим буде бюджетний OnePlus.

Читайте також: Meizu анонсувала нову версію Flyme 8 на базі Android 10

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8419
ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
  • 16 червня, 19:30
  • 2271
Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 21 червня, 17:50
  • 133
Загрузка...
Новини