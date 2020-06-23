OnePlus офіційно анонсувала випуск бюджетного смартфона

Смартфони OnePlus стали надзвичайно популярними не в останню чергу завдяки низькій ціні. Але новенькі OnePlus 8 і 8 Pro уже складно назвати доступними. Саме тому виробник вирішив офіційно анонсувати лінійку, яка має стати бюджетною.

Генеральний директор OnePlus Піт Лау опублікував на офіційному форумі компанії звернення до користувачів, в якому оголосив про запуск нової, доступнішої лінійки смартфонів.

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"Девіз "ніколи не погоджуйтеся" завжди був в основі всього, що робила OnePlus. Протягом понад 6 років це означало наполегливу роботу, щоб завжди надавати найкращий досвід для користувачів флагманських смартфонів. Однак оскільки ми виросли разом з нашою спільнотою, ми знаємо, що є багато людей, які хочуть дійсно надійний смартфон, який відповідає їх повсякденним потребам і доступний за нижчою ціною", – написав Піт Лау.

Бюджетний OnePlus покажуть в липні

На жаль, він не назвав жодних деталей про майбутній пристрій, зазначивши, що спочатку новинка буде доступною в Індії, а також Європі.

З чуток, мова йде про OnePlus 8 Lite або Z Lite. Смартфону приписують 6,4-дюймовий OLED-дисплей з отвором під фронтальну камеру, процесор Snapdragon 765G, основну камеру з трьома або навіть чотирма об'єктивами і акумулятор на 4000 мАг. Презентація очікується в липні.

Нагадаємо, що в Україні купити OnePlus 8 та 8 Pro можна за 18 499 та 25 999 гривень відповідно. Це за версії з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Цікаво, наскільки дешевшим буде бюджетний OnePlus.

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