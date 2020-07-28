OnePlus Nord VS iPhone SE: блогер порівняв камери "бюджетників" обох компаній

Минулого тижня OnePlus представила доступний за мірками фірмової лінійки смартфон OnePlus Nord. Керуючись тим, що ціна новинки ідентична прайсу на iPhone SE (2020), автор YouTube-каналу SuperSaf влаштував фотобитву між двома "бюджетниками" популярних брендів – і оголосив переможця.

При тестуванні фронтальної камери блогер зазначив, що максимальна роздільна здатність при зйомці відео для iPhone SE (2020) становить 1080p, натомість OnePlus Nord може знімати відео з роздільною здатністю 4K. При цьому в останнього відзначається хороша деталізація неба та коректна робота алгоритму HDR, але тільки до моменту увімкнення допоміжного ширококутного об'єктива. Гаджет Apple оснащений єдиним 7-мегапіксельним селфі-датчиком, натомість OnePlus використовувала два сенсори – на 32 і 8 Мп.

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Увімкнувши відеозапис на основну камеру, блогер зазначив, що OnePlus значно краще справляється зі стабілізацією, хоча робота автофокусу у смартфонів реалізована однаково добре. Фотоможливості пристроїв багато в чому доповнюють один одного: у певних умовах iPhone SE 2020 демонструє природнішу картинку, натомість OnePlus Nord краще справляється з HDR.

Крім того, у гаджетів істотно відрізняється алгоритм обробки: на смартфоні Apple текстура шкіри виглядає природніше, але ось з розмиванням фону в портретному режимі краще справляється OnePlus Nord. Беззаперечним переможцем апарат OnePlus Nord став при зйомці в умовах недостатнього освітлення завдяки наявності додаткових датчиків і вищої чутливості матриці.

Резюмуючи порівняння двох смартфонів вартістю € 399, блогер зазначив, що в разі покупки зупинився б на OnePlus Nord завдяки ширшому набору апаратних можливостей.

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