OnePlus Buds – убивці Apple AirPods за смішні гроші та з крутою автономністю

Разом з новим смартфоном Nord компанія OnePlus представила свої перші повністю бездротові навушники Buds. Китайський аналог Apple AirPods може похвалитися пристойним часом автономної роботи, підтримкою швидкої зарядки, швидкою синхронізацією зі смартфоном і доступною ціною.

OnePlus Buds нагадують Apple AirPods, а ось зарядний кейс дуже схожий на такий у Pixel Buds 2 від Google.

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При відкритті кейсу навушники автоматично під'єднуються до смартфона OnePlus поблизу з відповідним повідомленням, як це реалізовано в пристроях Apple. Крім того, при діставанні з вуха навушники зупиняють відтворення музики і відновлюють, якщо їх повернути на місце. Є підтримка функції шумозаглушення.

Одним з ключових параметрів бездротових навушників є час автономної роботи. За запевненням OnePlus, нові Buds здатні на одному заряді програвати музику до 7 годин, а з урахуванням підзарядки від кейса вони можуть пропрацювати до 30 годин. Заявлена ​​підтримка фірмової швидкої зарядки Warp Charge, що дозволяє всього за 10 хвилин отримати 10 годин відтворення музики.

OnePlus Buds коштуватимуть всього $ 79.

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