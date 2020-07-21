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OnePlus Buds – убивці Apple AirPods за смішні гроші та з крутою автономністю
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Разом з новим смартфоном Nord компанія OnePlus представила свої перші повністю бездротові навушники Buds. Китайський аналог Apple AirPods може похвалитися пристойним часом автономної роботи, підтримкою швидкої зарядки, швидкою синхронізацією зі смартфоном і доступною ціною.
OnePlus Buds нагадують Apple AirPods, а ось зарядний кейс дуже схожий на такий у Pixel Buds 2 від Google.
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При відкритті кейсу навушники автоматично під'єднуються до смартфона OnePlus поблизу з відповідним повідомленням, як це реалізовано в пристроях Apple. Крім того, при діставанні з вуха навушники зупиняють відтворення музики і відновлюють, якщо їх повернути на місце. Є підтримка функції шумозаглушення.
Одним з ключових параметрів бездротових навушників є час автономної роботи. За запевненням OnePlus, нові Buds здатні на одному заряді програвати музику до 7 годин, а з урахуванням підзарядки від кейса вони можуть пропрацювати до 30 годин. Заявлена підтримка фірмової швидкої зарядки Warp Charge, що дозволяє всього за 10 хвилин отримати 10 годин відтворення музики.
OnePlus Buds коштуватимуть всього $ 79.
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