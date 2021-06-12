OnePlus 9 Pro обійшов iPhone 12 у рейтингу камер DxOMark

У лабораторії DxOMark пройшов серію випробувань флагманський смартфон OnePlus 9 Pro. Експерти оцінили можливості його основної камери, з'ясувавши, наскільки добре гаджет справляється зі зйомкою у різних умовах. Для отримання відповіді на це питання фахівцям довелося зробити понад 3000 фотографій.

Основна камера OnePlus 9 Pro представлена ​​чотирма датчиками: основним на 48 Мп з апертурою f / 1.8 і підтримкою технології Quad-Bayer, 50-мегапіксельним (f / 2.2) для зйомки ширококутних фотографій, а також модулем на 8 Мп з телеоб'єктивом і монохромним сенсором для портретної зйомки.

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Під час тестування DxOMark смартфон продемонстрував правильний і чіткий вимір балансу білого практично у будь-яких умовах освітленості. Хороша деталізація особливо помітна при зйомці на вулиці. Крім того, апарат правильно прораховує експозицію та записує відео з широким динамічним діапазоном навіть в приміщенні, при цьому автофокус працює швидко і точно. OnePlus 9 Pro також продемонстрував ефективну стабілізацію відео.

Не обійшлося і без недоліків. У низці сценаріїв використання камери експерти відзначили появу шумів, а також обмежений динамічний діапазон при наявності підсвітки. Іноді спостерігалися і збої у роботі автофокусу, особливо при слабкому освітленні. На фото та відео іноді присутні артефакти, а баланс білого при зйомці у приміщенні або ввечері розраховується з похибками.

За підсумками тестування OnePlus 9 Pro набрав 124 бали у зведеному рейтингу DxOMark, обігнавши iPhone 12 і Snapdragon-версію Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, поступившись при цьому один бал моделі Honor V30 +.

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