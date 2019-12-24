OnePlus 8 стане "найкрасивішим" смартфоном компанії

Дизайн OnePlus 8 не нагадуватиме творіння інших виробників

Оновивши лінійку флагманських пристроїв OnePlus 7T, компанія приступила до розробки нових смартфонів OnePlus 8 і 8 Pro. За запевненням глави бренду Піта Лау, гаджети, презентація яких відбудеться у наступному році, будуть "найкрасивішими флагманами" в історії популярної лінійки.

За даними джерел мережі, в серію пристроїв OnePlus 8 увійдуть відразу три новинки: крім базової моделі, компанія представить "заряджений" OnePlus 8 Pro і "полегшений" OnePlus 8 Lite.

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Усі три апарати отримають флагманський процесор Snapdragon 865 і збільшену швидкість оновлення зображення на дисплеї. Представники вендора раніше підтвердили, що дисплеї нового покоління гаджетів будуть працювати на частоті не менше 90 Гц.

У мережі вже з'являвся передбачуваний дизайн новинки. Імовірно OnePlus 8 отримає основну камеру, яка складається відразу з чотирьох модулів, включаючи ToF-датчик. Замість висувного селфі-модуля компанія запропонує виріз у дисплеї для розміщення фронталки.

OnePlus 8 однозначно сподобається більшості

Моделі OnePlus 8 приписують 6-дюймовий 90-герцовий екран, натомість OnePlus 8 Pro, за чутками, отримає дисплей діагоналлю 6,7 дюйма з частотою оновлення 120 Гц. Сканер відбитків пальців усіх новинок буде інтегрований у дисплейний модуль.

Передбачувана вартість флагманських смартфонів OnePlus 8 стартує з позначки $ 428.

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