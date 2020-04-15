OnePlus 8 Pro пройшов екстремальний тест на міцність

Ледве дочекавшись анонсу лінійки смартфонів OnePlus 8, автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсон взявся за випробування на міцність Pro-версії флагманського гаджета. Дізнайтесь, чи можна назвати OnePlus 8 Pro міцним горішком!

За традицією, що склалася, апарат вартістю $ 899 піддався впливу ножа, запальнички й іншим небезпечним процедурам, покликаним випробувати його "живучість" у різноманітних умовах.

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У першу чергу Нільсон почав перевіряти стійкість захисного скла екрану смартфона. Дряпаючи дисплей, блогер добився тих же результатів, що і при тестуванні більшості сучасних смартфонів – пошкодити скляну поверхню вдалося лише навмисно, використовуючи спецінструмент високої твердості. Аналогічним чином показала себе і задня кришка пристрою.

Інтегрована в дисплей фронталка, як і всі сенсори основної камери, успішно пройшли випробування канцелярським ножем, який не зміг залишити на них слідів впливу. Високу "живучість" продемонстрував і вбудований у дисплей сканер відбитків пальців, який продовжив працювати навіть після того, як екран над ним покрився подряпинами.

Єдиним "проваленим" випробуванням для пристрою став традиційний тест з запальничкою: після 30 секунд її впливу на матриці з'явилася чітка пляма, яка так і не зникла після охолодження. А ось зігнути OnePlus 8 Pro з металевою рамкою блогеру не вдалося – корпус флагмана не отримав жодних пошкоджень, попри всі докладені зусилля.

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