OnePlus 7T провалив тест на міцність: промовисте відео

Наприкінці вересня компанія OnePlus представила поліпшену версію флагмана OnePlus 7 – OnePlus 7T. Зак Нільсон, автор YouTube-каналу JerryRigEverything, уже перевірив його на міцність за допомогою своїх традиційних випробувань. На жаль, смартфон з ними впорався не ідеально.

Отже, перші два тести нічого нового нам не дали: дисплей, як і у будь-яких сучасних смартфонів, дряпається предметами з твердістю від 6 за шкалою Мооса, а пікселі вигорають над відкритим вогнем, але швидко відновлюються.

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А ось задня панель неабияк потішила: як і у iPhone 11 Pro Max, вона матова, але дріб'язок, ключі й інші предмети, які можуть лежати разом зі смартфоном у кишені або сумці, не залишають на поверхні сліди.

Однак з міцністю в OnePlus 7T проблеми: щойно Зак спробував зігнути його, на задній панелі з'явилася велика тріщина. З новими спробами вона тільки росла, хоча сам смартфон як і раніше працював.

Можливо, проблема полягає в конструкції основної камери: вона отримала три датчики, які розташовані в круглому модулі посередині. У будь-якому випадку, зі смартфоном треба бути акуратнішим.

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