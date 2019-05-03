OnePlus 7 Pro: з'явилися офіційні зображення новинки

Бренд OnePlus має намір в середині травня представити свій новий флагманський смартфон 7 Pro. Пристрій зовні нагадуватиме топові гаджети Samsung – він отримає мінімальні рамки і просунутий дисплей.

Як видно з фото, краї з боків будуть дещо закругленими, як і задня скляна кришка. При цьому отворів і вирізів в екрані не буде – фронтальна камера буде виїжджати з корпусу у невеликому модулі.

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Діагональ дисплея складе 6,67 дюйма з роздільною здатністю QHD+, це Super AMOLED матриця. Частота оновлення картинки на дисплеї – 90 Гц. В основу пристрою покладений топовий чіп Snapdragon 855. Також він оснащений 12 ГБ оперативної пам'яті і акумулятором на 4000 мАг.

Реліз OnePlus пройде 14 травня.

Офіційні зображення OnePlus 7 Pro

Офіційні зображення OnePlus 7 Pro

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