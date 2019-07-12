Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

OnePlus 7 Pro продовжують засмучувати користувачів: тепер вони самостійно вимикаються

  • 17
OnePlus 7 Pro самостійно перезавантажується - фото 1
OnePlus 7 Pro самостійно перезавантажується

Користувачі топових смартфонів OnePlus 7 Pro на форумах скаржаться на нову проблему, яка виникає під час користування гаджета. Цього разу пристрої компанії самостійно вимикаються.

Наразі єдиний спосіб увімкнути смартфон – перезавантажити його у режимі Fastboot. Тішить, що з-поміж фанатів OnePlus достатньо багато гіків, які можуть собі дати раду.

І ще: ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного

Попри те, що компанія OnePlus регулярно випускає оновлення програмного забезпечення для свого флагманського смартфона OnePlus 7 Pro, деякі користувачі повідомляють про неприємні помилки.

Як стало відомо, власники OnePlus 7 Pro зіткнулися з тим, що їх пристрої мимовільно вимикаються. Гарна новина полягає в тому, що ця проблема не є масовою, але при цьому не вдалося з'ясувати закономірність, яка призводить до перезавантаження смартфона.

У компанії заявили, що працюють над усуненням проблеми - фото 340177
У компанії заявили, що працюють над усуненням проблеми

У компанії OnePlus уже заявили, що знають про цю проблему та працюють над її усуненням. Користувачам же залишається дочекатися на чергове оновлення, яке допоможе усунути цей баг.

Щоправда, на жаль, поки не були визначені терміни виходу відповідного оновлення програмного забезпечення.

До слова, купити OnePlus 7 Pro в Україні можна за 20 999 гривень за версію 6+128 ГБ.

Читайте також: 5 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном

Джерело: Androidpolice
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 1505
Ігри для компанії: цікаві ідеї та круті настолки для веселого настрою
  • 09 липня, 14:00
  • 186
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1601200
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони