На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
OnePlus 7 Pro продовжують засмучувати користувачів: тепер вони самостійно вимикаються
-
- 17
Користувачі топових смартфонів OnePlus 7 Pro на форумах скаржаться на нову проблему, яка виникає під час користування гаджета. Цього разу пристрої компанії самостійно вимикаються.
Наразі єдиний спосіб увімкнути смартфон – перезавантажити його у режимі Fastboot. Тішить, що з-поміж фанатів OnePlus достатньо багато гіків, які можуть собі дати раду.
І ще: ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного
Попри те, що компанія OnePlus регулярно випускає оновлення програмного забезпечення для свого флагманського смартфона OnePlus 7 Pro, деякі користувачі повідомляють про неприємні помилки.
Як стало відомо, власники OnePlus 7 Pro зіткнулися з тим, що їх пристрої мимовільно вимикаються. Гарна новина полягає в тому, що ця проблема не є масовою, але при цьому не вдалося з'ясувати закономірність, яка призводить до перезавантаження смартфона.
У компанії OnePlus уже заявили, що знають про цю проблему та працюють над її усуненням. Користувачам же залишається дочекатися на чергове оновлення, яке допоможе усунути цей баг.
Щоправда, на жаль, поки не були визначені терміни виходу відповідного оновлення програмного забезпечення.
До слова, купити OnePlus 7 Pro в Україні можна за 20 999 гривень за версію 6+128 ГБ.
Читайте також: 5 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
-
10:37Робот-скелелаз NASA підкорив гору в Долині смерті: відео
-
10:19Побито світовий рекорд по швидкості обльоту Землі
-
09:55Лише у футболці: Надя Дорофєєва вразила ефектним образом
-
09:21Зірки Американського пирога показали спільне фото
-
08:52Стало відомо, що шепотіла Ангела Меркель під час нападу тремтіння
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:25OnePlus 7 Pro продовжують засмучувати користувачів: тепер вони самостійно вимикаються
-
08:00День апостолів Петра і Павла 2019: що можна і не можна робити в свято
-
07:40Привітання з Днем ангела Павла 2019: побажання і картинки на іменини
-
07:32Названі ціни на преміальний кросовер DS в Україні
-
07:16Погода в Україні 12 липня: тепло повертається у більшість областей
- 11 липня
-
22:50На що очікують жінки від чоловіків під час побачення та першого сексу
-
22:23Науковці розповіли, чому надзвичайно корисно займатися танцями
-
21:56Названі найшкідливіші перекуси у спеку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:42Цей бездомний песик став зіркою Vogue завдяки Аріані Гранде
-
21:24Регіна Тодоренко вперше показала фото з весілля
-
21:14Мільйони Android-смартфонів заражені рекламним вірусом
-
21:0112 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Тіна Кароль показала сексуальну фігуру на пляжі
-
20:455 ознак того, що у вашому раціоні бракує білка
-
20:20Здалося: кумедні збіги на знімках (фото)
-
20:14Їй усього 12 років: дівчинка-програміст в Індії керує власною компанією
-
20:00Картинки зі святом Петра і Павла 2019: вітальні листівки, відкритки і фото
-
19:55Прості способи позбутися головного болю
-
07:16Погода в Україні 12 липня: тепло повертається у більшість областей
- 11 липня
-
22:50На що очікують жінки від чоловіків під час побачення та першого сексу
-
20:455 ознак того, що у вашому раціоні бракує білка
-
17:50Копія Ломаченка: дівчинка-боксер з України підкорює інтернет
-
15:30ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!
-
14:19Життя в столиці: 5 цікавих книг, які допоможуть зрозуміти Київ
-
13:18Океан Ельзи – Човен: слухайте нову пісню Вакарчука, яка вражає до мурах
-
12:24Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото
-
10:27Як позбутись целюліту: відповідь медиків
-
07:14Погода в Україні 11 липня: дощі та похолодання у всіх областях
- 10 липня
-
21:25ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного
-
20:00Хто така Ляля Фонарьова: біографія і фото дружини Вакарчука
-
18:00ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
-
15:30ТЕСТ: Вгадай країну за її контуром на карті!
-
12:00Перший день Atlas Weekend: DZIDZIO, Павло Зібров та повернення Софії Ротару
-
10:00Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми
-
08:55Чому влітку потрібно пити чай
-
07:16Погода в Україні 10 липня: похолодання накриє всю країну
- 09 липня
-
22:22Продукти, які зволожать шкіру влітку
-
19:00Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+)
-
15:30ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця легендарна фраза!
-
14:00Ігри для компанії: цікаві ідеї та круті настолки для веселого настрою
-
12:18Святослав Вакарчук вперше показав спільні фото з коханою та дочкою
-
10:00Олешківські піски – українська Сахара: як добратися та що варто знати про пустелю