OnePlus 7 Pro продовжують засмучувати користувачів: тепер вони самостійно вимикаються

Користувачі топових смартфонів OnePlus 7 Pro на форумах скаржаться на нову проблему, яка виникає під час користування гаджета. Цього разу пристрої компанії самостійно вимикаються.

Наразі єдиний спосіб увімкнути смартфон – перезавантажити його у режимі Fastboot. Тішить, що з-поміж фанатів OnePlus достатньо багато гіків, які можуть собі дати раду.

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Попри те, що компанія OnePlus регулярно випускає оновлення програмного забезпечення для свого флагманського смартфона OnePlus 7 Pro, деякі користувачі повідомляють про неприємні помилки.

Як стало відомо, власники OnePlus 7 Pro зіткнулися з тим, що їх пристрої мимовільно вимикаються. Гарна новина полягає в тому, що ця проблема не є масовою, але при цьому не вдалося з'ясувати закономірність, яка призводить до перезавантаження смартфона.

У компанії заявили, що працюють над усуненням проблеми

У компанії OnePlus уже заявили, що знають про цю проблему та працюють над її усуненням. Користувачам же залишається дочекатися на чергове оновлення, яке допоможе усунути цей баг.

Щоправда, на жаль, поки не були визначені терміни виходу відповідного оновлення програмного забезпечення.

До слова, купити OnePlus 7 Pro в Україні можна за 20 999 гривень за версію 6+128 ГБ.

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