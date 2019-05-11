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One Mix 3: з'явилися перші фото мініатюрного ноутбука

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One Mix 3 - фото 1
One Mix 3 / liliputing

Мініатюрний ноутбук від китайської компанії One Mix 3 показали на перших фото. В основу гаджета повинен лягти процесор Intel Core m3-8100Y. Діагональ екрану складе 8,4 дюйма.

Очікується, що пристрій буде оснащений екраном 8,4 дюйма і процесором Intel Core m3-8100Y. Ємність оперативної пам'яті складе 8 ГБ, а вбудованої – до 512 ГБ. Також гаджет отримає слот для micro SD, а відповідно – можливість встановити додатковий SSD.

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Роздільна здатність становитиме 2560×1600 пікселів, а ємність акумулятора – 8600 мАг. Гаджет також буде оснащений роз'ємом USB Type-C і клавіатурою з підсвічуванням.

У продаж новинка повинна вийти зовсім скоро. Однак вартість її поки не озвучується.

Мініатюрний ноутбук One Mix 3 - фото 326907

Мініатюрний ноутбук One Mix 3 - фото 326908

Мініатюрний ноутбук One Mix 3 - фото 326909

Мініатюрний ноутбук One Mix 3 - фото 326910

Мініатюрний ноутбук One Mix 3 - фото 326911

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Джерело: liliputing
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