One Mix 3: з'явилися перші фото мініатюрного ноутбука

Мініатюрний ноутбук від китайської компанії One Mix 3 показали на перших фото. В основу гаджета повинен лягти процесор Intel Core m3-8100Y. Діагональ екрану складе 8,4 дюйма.

Очікується, що пристрій буде оснащений екраном 8,4 дюйма і процесором Intel Core m3-8100Y. Ємність оперативної пам'яті складе 8 ГБ, а вбудованої – до 512 ГБ. Також гаджет отримає слот для micro SD, а відповідно – можливість встановити додатковий SSD.

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Роздільна здатність становитиме 2560×1600 пікселів, а ємність акумулятора – 8600 мАг. Гаджет також буде оснащений роз'ємом USB Type-C і клавіатурою з підсвічуванням.

У продаж новинка повинна вийти зовсім скоро. Однак вартість її поки не озвучується.

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