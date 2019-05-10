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Google додасть 53 гендерно-нейтральних емодзі
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На цьому тижні Google випустить 53 нових емодзі для мобільних телефонів Pixel у бета-версії і додасть їх в усі телефони Android Q в кінці цього року.
Створення гендерно-нейтральних емодзі є спробою Google спростити клавіатуру за допомогою більш універсальних символів. Відзначається, що кількість емодзі збільшилася до 3 тисяч з тих пір, як у 1999 році були випущені оригінальні 176 символів.
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Деякі з них є абсолютно новими персонажами і символами, а інші являють собою нові раси і гендерні комбінації для існуючих смайликів. Нинішній підхід більш інклюзивний, але у нього є свої проблеми. Зараз практично неможливо включити всі можливі поєднання тону шкіри і статі в смайли за участю кількох людей.
Інша проблема полягає в тому, що дизайни смайликів іноді мають різні гендери, коли основний стандарт Unicode не визначає їх. Наприклад, дизайн Google для людини в сауні – жіночий, але на iOS персонаж – чоловічий. Це означає, що стать смайлика може змінюватися при відправленні повідомлень між платформами, створюючи плутанину.
Зараз 53 нових емодзі є виключно проектом Google, а це означає, що якщо ви відправите їх на смартфон не від Google, їм все одно буде присвоєно гендер.
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