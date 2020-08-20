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On The Rocks: трейлер нової трагікомедії з Біллом Мюрреєм

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Трейлер фільму На межі 2020 - фото 1
Трейлер фільму На межі 2020

У мережі з'явився трейлер фільму "На межі/ Остання крапля" (On The Rocks), де головну роль виконав знаменитий Білл Мюррей. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ!

Студія A24 та Apple TV+ випустили перше промо до трагікомедії "На межі/ Остання крапля" (On The Rocks), дата виходу якої запланована на жовтень і в кіно, і на сервісі від Apple.

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Сюжет розповідає про дівчину Лору, яка розуміє, що її коханий зраджує їй. Всі ці підозри наштовхують жінку звернутись за порадою до свого батька. Хто б міг подумати, що татусь порадить доньці слідкувати за зрадником? Така невесела тема змушує сім'ю, яка давно не підтримувала контакт, налагодити стосунки.

У головних ролях: Білл Мюррей, Марлон Веянс, Рашида Джонс, Джессіка Хенквік, Дженні Слейт та інші.

На межі 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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